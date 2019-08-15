Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкерВести.Ru 10:38
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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с чего всё началось
По некоторым данным, решение было принято спустя несколько часов после того, как США обратились к местным властям с просьбой продлить задержание, передаёт издание Gibraltar Chronicle.News.ru10:44
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
Обновлено в 13:42
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего А321 прилетели в Симферополь
Пассажиры аварийно севшего в подмосковном поле самолета А321 прилетели в Симферополь.
Обновлено в 14:36
Футбол
Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»
Футболист «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время может стать игроком итальянского «Сассуоло», сообщает в своем твиттере журналист Джанлука Ди Марцио.
Обновлено в 06:14
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с аэропортом Жуковский
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузное поле в районе деревни Рыбинское Московской области.
Обновлено в 13:56
Кино
Кассовые сборы фильмов Marvel превысили $5 млрд
Обновлено в 03:29
Футбол
Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»
Обновлено в 11:04
Общество
Гидрометцентр предупредил о 36-градусной жаре в России
Температура воздуха ожидается в пределах 15-17 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Обновлено вчера в 07:19
Общество
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Политика
Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами
Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.
Обновлено в 13:34
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Гаджеты
Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов
Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
Обновлено в 07:23
Космос
ВВС США сообщили о взрыве в космосе
В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09
Технологии
Отпечатки пальцев миллиона человек из почти сотни стран попали в сеть
Издание The Guardian сообщило, что в интернете обнаружена крупнейшая за последние годы база данных с отпечатками пальцев и персональной информацией более чем миллиона человек из сотни стран.
Обновлено вчера в 17:10
Спорт
Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране
Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
Обновлено в 13:42