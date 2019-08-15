с чего всё началось

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.

Происшествия Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Происшествия Пассажиры аварийно севшего А321 прилетели в Симферополь Пассажиры аварийно севшего в подмосковном поле самолета А321 прилетели в Симферополь.

Футбол Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло» Футболист «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время может стать игроком итальянского «Сассуоло», сообщает в своем твиттере журналист Джанлука Ди Марцио.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.

Происшествия В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.

Происшествия Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с аэропортом Жуковский Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузное поле в районе деревни Рыбинское Московской области.

Общество Гидрометцентр предупредил о 36-градусной жаре в России Температура воздуха ожидается в пределах 15-17 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

Общество Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.

Происшествия Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.

Политика Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Гаджеты Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.

Гаджеты Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.

Космос ВВС США сообщили о взрыве в космосе В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.

Технологии Отпечатки пальцев миллиона человек из почти сотни стран попали в сеть Издание The Guardian сообщило, что в интернете обнаружена крупнейшая за последние годы база данных с отпечатками пальцев и персональной информацией более чем миллиона человек из сотни стран.