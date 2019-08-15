с чего всё началось

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.

Происшествия Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем от «Новичка» в Солсбери Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции.

Шоу-бизнес Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.

Общество Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за иноагента Мещанский суд Москвы вынес решение о штрафе для главы движения "За права человека" Льва Пономарева из-за того, что в своей публикации в "Новой газете" от 3 июня он не упомянул, что движение является иностранным агентом.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Армия и оружие Российские летчики победили в «Авиадартсе» на АрМИ-2019 Российская команда летчиков принесла кубок "Авиадартс-2019", победив в четырех номинациях из семи на Армейских международных играх, информирует пресс-центр игр.

Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Экономика На Урале создадут инновационный центр по типу «Сколково» Инновационный научно-технологический центр "Татищев" будет создан в Екатеринбурге по типу "Сколково", на его создание до 2028 года будет направлено около 24 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.

Политика Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге Американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, для того чтобы обсудить протестные акции в Гонконге.

Происшествия Банда похитителей детей осуждена в Самарской области Суд в Самарской области вынес приговор семи участникам банды похитителей детей, которую ради получения выкупов организовал отбывавший в колонии срок Руслан Бакиев, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Политика В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.

Футбол Фанат-неудачник выбежал на поле и рассмешил зрителей Мужчина выбежал на поле с мячом, подбежал к воротам и попытался забить гол. Однако попытка оказалась неудачной, он промахнулся и упал.

Происшествия Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321 Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.

Происшествия Около аэропорта Пулково под Петербургом загорелся склад Пожар случился по адресу: Пулковское шоссе, 103. Это здание расположено менее чем в 5 км от аэропорта Пулково.

Хоккей Овечкин: шансы на участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 есть Трехкратный чемпион мира, капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин считает, что шансы на участие игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпиаде 2022 года есть.

Авто Украинский авторынок в июле вырос на 27% Самой популярной моделью украинского рынка в июле нынешнего года остается кроссовер KIA Sportage, объем реализации которого увеличился на 59% и составил 470 шт.