Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкерВести.Ru 10:38

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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с чего всё началось
Источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщили, что иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад, освободят в четверг, пишет Sun
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