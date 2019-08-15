Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкерВести.Ru 10:38
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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с чего всё началось
Источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщили, что иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад, освободят в четверг, пишет Sun.Аргументы и Фактывчера в 20:39
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Происшествия
В центре Москвы автомобиль выехал на остановку
Обновлено в 11:05
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Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат
После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.
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Общество
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Обновлено в 11:36
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
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Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
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Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
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Экономика
На Урале создадут инновационный центр по типу «Сколково»
Инновационный научно-технологический центр "Татищев" будет создан в Екатеринбурге по типу "Сколково", на его создание до 2028 года будет направлено около 24 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.
Обновлено в 08:32
Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, для того чтобы обсудить протестные акции в Гонконге.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет
Обновлено в 08:48
Футбол
«Спартак» и «Тун» сыграют ответный матч в Лиге Европы
В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Банда похитителей детей осуждена в Самарской области
Суд в Самарской области вынес приговор семи участникам банды похитителей детей, которую ради получения выкупов организовал отбывавший в колонии срок Руслан Бакиев, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.
Обновлено в 10:01
Энергетика
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Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол
Фанат-неудачник выбежал на поле и рассмешил зрителей
Мужчина выбежал на поле с мячом, подбежал к воротам и попытался забить гол. Однако попытка оказалась неудачной, он промахнулся и упал.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321
Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Около аэропорта Пулково под Петербургом загорелся склад
Пожар случился по адресу: Пулковское шоссе, 103. Это здание расположено менее чем в 5 км от аэропорта Пулково.
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Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
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Хоккей
Овечкин: шансы на участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 есть
Трехкратный чемпион мира, капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин считает, что шансы на участие игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпиаде 2022 года есть.
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Авто
Украинский авторынок в июле вырос на 27%
Самой популярной моделью украинского рынка в июле нынешнего года остается кроссовер KIA Sportage, объем реализации которого увеличился на 59% и составил 470 шт.
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Общество
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
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