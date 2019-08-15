Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкерВести.Ru 10:38
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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с чего всё началось
По некоторым данным, решение было принято спустя несколько часов после того, как США обратились к местным властям с просьбой продлить задержание, передаёт издание Gibraltar Chronicle.News.ru10:44
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Кино
Гора из «Игры престолов» поднял над головой Эда Ширана
Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьернссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.
Обновлено в 12:56
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Происшествия
Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку
Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.
Обновлено в 13:04
Культура
Актер Эрик Робертс намерен получить гражданство России
Обновлено в 02:15
Происшествия
Медведев поручил представить к наградам экипаж А321
Обновлено в 08:00
Космос
DARPA создаст роверы, способные исследовать пещеры и туннели на других планетах
Цель конкурса Subterranean Challenge — устранить этот пробел в развитии робототехники, который серьезно ограничивает возможности исследования других планет.
Обновлено вчера в 06:24
Футбол
ФИФА пожизненно отстранила от футбола экс-члена исполкома КОНМЕБОЛ
Бывший член исполнительного комитета КОНМЕБОЛ Ромер Осуна пожизненно отстранён от любой футбольной деятельности.
Обновлено в 12:45
Хоккей
Терещенко заключил просмотровый контракт с минским «Динамо»
Обновлено в 08:41
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Футбол
Месси провел тренировку на песке
Обновлено в 12:23
Происшествия
В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали
Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Энергетика
Fitch ожидает снижение EBITDA «Газпрома» из-за поставок СПГ в Европу
Fitch указывает, что 30% европейского экспортного газа «Газпрома» в 2019-2020 годах будут продаваться по спотовым ценам, в то время как остальной объём экспортного газа будет реализован по ценам, установленным контрактами с нефтяной привязкой, а также гибридными контрактами, учитывающими цены на нефть и спотовые цены на газ.
Обновлено в 12:54
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Холли Берри отметила 53-й день рождения, попрощавшись с бюстгальтером
В эту среду Холли Берри отметила 53-летие.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи
Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:42
Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу для УАЗ «Патриот-2020»
По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.
Обновлено вчера в 12:23
Футбол
Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм)
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Футбол
Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»
Обновлено в 11:04
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила сына
В августе прошлого года актриса Екатерина Архарова сказала «да» ресторатору Артему Илясову, с которым начала встречаться в 2017-м.
Обновлено в 11:55
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Технологии
Плавучий энергоблок «Ломоносов» перевезут из Мурманска на Чукотку
23 августа первый российский плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" перевезут в порт Певек на Чукотке.
Обновлено в 10:35
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15