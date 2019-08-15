с чего всё началось

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.

Кино Гора из «Игры престолов» поднял над головой Эда Ширана Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьернссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.

Энергетика «Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».

Происшествия Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.

Космос DARPA создаст роверы, способные исследовать пещеры и туннели на других планетах Цель конкурса Subterranean Challenge — устранить этот пробел в развитии робототехники, который серьезно ограничивает возможности исследования других планет.

Футбол ФИФА пожизненно отстранила от футбола экс-члена исполкома КОНМЕБОЛ Бывший член исполнительного комитета КОНМЕБОЛ Ромер Осуна пожизненно отстранён от любой футбольной деятельности.

Происшествия В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.

Политика Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Энергетика Fitch ожидает снижение EBITDA «Газпрома» из-за поставок СПГ в Европу Fitch указывает, что 30% европейского экспортного газа «Газпрома» в 2019-2020 годах будут продаваться по спотовым ценам, в то время как остальной объём экспортного газа будет реализован по ценам, установленным контрактами с нефтяной привязкой, а также гибридными контрактами, учитывающими цены на нефть и спотовые цены на газ.

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Шоу-бизнес Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.

Авто УАЗ разрабатывает новую платформу для УАЗ «Патриот-2020» По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.

Футбол Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм) Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.

Политика Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова родила сына В августе прошлого года актриса Екатерина Архарова сказала «да» ресторатору Артему Илясову, с которым начала встречаться в 2017-м.

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.

Технологии Плавучий энергоблок «Ломоносов» перевезут из Мурманска на Чукотку 23 августа первый российский плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" перевезут в порт Певек на Чукотке.