Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкерВести.Ru 10:38
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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с чего всё началось
По некоторым данным, решение было принято спустя несколько часов после того, как США обратились к местным властям с просьбой продлить задержание, передаёт издание Gibraltar Chronicle.News.ru10:44
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:27, Ашберн
Происшествия
Стало известно об образовании командира А321
Обновлено в 07:04
Кино
Тарантино оценил отсылки к своему творчеству в фильмах Marvel
Обновлено в 15:08
Авто
В России предлагают ужесточить правила техосмотра
Правила прохождения техосмотра в России могут дополнить обязательной процедурой проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 08:44
Политика
Трамп призвал строить больше психбольниц в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.
Обновлено в 18:46
Футбол
«Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара
«Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке.
Обновлено в 14:56
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено в 17:23
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Технологии
Lamoda переобует клиентов
Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.
Обновлено в 18:50
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46
Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Авто
На прямой сразились два «горячих» спорткара Audi
На ютуб-канале «CarWow» появилось видео драг-гонки двух спорткаров компании Audi: нового родстера Audi TTS и модели R8 V8 2008 года выпуска.
Обновлено в 07:50
Общество
13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности
Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.
Обновлено в 11:56
Политика
Помпео предложил Ливану посредничество в переговорах с Израилем
Помощь в урегулировании спора о морской границе между Ливаном и Израилем предложил американский госсекретарь Майк Помпео ливанскому премьер-министру Саадому Харири на переговорах 15 августа в Вашингтоне.
Обновлено в 17:39
Игры
EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration
Обновлено в 07:44
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Кейли Куоко сообщила, что не живет со своим мужем
Звезда «Теории большого взрыва» сделала неожиданное признание. Кейли Куоко любит удивлять своих фанатов.
Обновлено в 19:00
Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено в 16:19
Общество
Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ведомство рассчитывает, что после пересмотра границ зон контроля их площади сократятся.
Обновлено в 18:59
Общество
В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
Обновлено в 16:11
Экономика
Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $21 трлн
Рыночная капитализация 100 крупнейших публичных компаний мира за 12 месяцев (апрель 2018 года - март 2019 года) выросла на 5%, достигнув рекордной отметки в $21 трлн, свидетельствует рейтинг 100 ведущих компаний мира (Global Top 100), ежегодно публикуемый PwC.
Обновлено в 13:32
Теннис
Рублев сенсационно обыграл Федерера в Цинциннати
Обновлено в 17:31
Технологии
Геоданные со спутников начнут продавать в России
Как отмечается, таким образом в России вскоре начнут продавать геоданные со спутников.
Обновлено в 19:02
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Беглый торговец оружием попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию.
Обновлено в 16:06
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12