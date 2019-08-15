с чего всё началось

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.

Авто В России предлагают ужесточить правила техосмотра Правила прохождения техосмотра в России могут дополнить обязательной процедурой проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Политика Трамп призвал строить больше психбольниц в США Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.

Футбол «Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара «Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке.

Футбол «Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Политика Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца» В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский «В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Политика Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности «Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.

Общество Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.

Технологии Lamoda переобует клиентов Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.

Общество Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».

Происшествия Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.

Авто На прямой сразились два «горячих» спорткара Audi На ютуб-канале «CarWow» появилось видео драг-гонки двух спорткаров компании Audi: нового родстера Audi TTS и модели R8 V8 2008 года выпуска.

Общество 13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.

Политика Помпео предложил Ливану посредничество в переговорах с Израилем Помощь в урегулировании спора о морской границе между Ливаном и Израилем предложил американский госсекретарь Майк Помпео ливанскому премьер-министру Саадому Харири на переговорах 15 августа в Вашингтоне.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Общество Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров Ведомство рассчитывает, что после пересмотра границ зон контроля их площади сократятся.

Экономика Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $21 трлн Рыночная капитализация 100 крупнейших публичных компаний мира за 12 месяцев (апрель 2018 года - март 2019 года) выросла на 5%, достигнув рекордной отметки в $21 трлн, свидетельствует рейтинг 100 ведущих компаний мира (Global Top 100), ежегодно публикуемый PwC.

Технологии Геоданные со спутников начнут продавать в России Как отмечается, таким образом в России вскоре начнут продавать геоданные со спутников.

Происшествия В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире Беглый торговец оружием попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию.