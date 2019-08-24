Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»РБК 11:45
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
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с чего всё началось
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению. Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос Левой партии.RT на русском01:01
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