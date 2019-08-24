Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»РБК 11:45
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
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с чего всё началось
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению. Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос Левой партии.RT на русском01:01
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Футбол
«Уфа» впервые обыграла «Зенит» в чемпионате России по футболу
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Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
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Соратник основателя Wikileaks и эксперт по кибербезопасности Арьен Кампхёйс вероятнее всего погиб при сплаве на каяке, 23 августа сообщила пресс-служба полиции Норвегии.
Обновлено в 01:22
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Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова
Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30
Культура
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Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс
Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.
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В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Общество
Несколько оппозиционеров были задержаны на проспекте Сахарова в Москве
На проспекте Академика Сахарова в Москве были задержаны несколько активистов, которые отправились туда на митинг-концерт в честь Дня флага России, сообщили гражданские активисты.
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Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
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Политика
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Владимир Путин сделал заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
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Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
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Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей
Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
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Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
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Еще известно, что аппарат получил 6,39-дюймовый экран, а в камере на задней панели расположится основной модуль разрешением 48 Мп.
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Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
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Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
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В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
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Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС
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Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
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