Политика
Власти Германии ответили России на заявления о вмешательствеРБК вчера в 17:15
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Она отмечала, что МИД сообщит об этом правительству Германии.
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МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
ТАСС04 августа в 10:14
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