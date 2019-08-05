Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Она отмечала, что МИД сообщит об этом правительству Германии.

Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве

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