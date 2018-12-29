Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
РИА Новостивчера в 17:06
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Финансы
ЦБ зафиксировал рост ипотечной ставки впервые с сентября
Компании отмечали, что граждане брали ипотеку по ставкам, на которых не отразилось повышение на 0, 5 – 1,5 п. п. Банки приняли решение повысить ставки после того, как ЦБ в сентябре поднял ключевую ставку с 7,25 до 7,5% — впервые с 2014 года.
Обновлено вчера в 17:23
Финансы
Индексы Уолл-стрит «обнулили» утреннюю прибыль
Фондовый рынок США пошел на спад — основные индексы «обнулили» прибыль, полученную в начале торгов, 28 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Эксперты прогнозируют подорожание авиабилетов в 2019 году
Цены на авиабилеты в начале 2019 года вырастут минимум на 5–7% по причине удорожания авиакеросина и из-за нестабильности рубля.
Обновлено вчера в 17:52
Энергетика
«Нафтогаз» отчитался о снижении транзита газа через Украину на 7%
Объемы транзита газа через Украину в январе—сентябре текущего года снизились на 7%, заявили в группе компаний «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 08:24
Экономика
Посол России в США сообщил о росте товарооборота между странами на 16%
Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что за 10 месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 16% — до $23,3 млрд.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Операторов утилизации мусора освободят от НДС
Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
Усманов: СП Alibaba, «Мегафона», Mail.ru и РФПИ заработает в 2019 году
Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru в области e-commerce находится на финальной стадии согласования и заработает в начале 2019 г. Об этом сообщил совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия-24".
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице
Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
ФТС перевыполнила план по перечислениям в бюджет
Федеральная таможенная служба по состоянию на 28 декабря перечислила в бюджет 6 триллионов рублей, что составляет 101,5% от запланированного на 2018 год, сообщает служба.
Обновлено вчера в 08:04
Экономика
Дерипаска продал девелопера «Главстрой»
Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $6,7 млрд) перестал быть владельцем одного из крупнейших девелоперов России — компании «Главстрой» (головное юридическое лицо — «Главмосстрой»), свидетельствуют материалы базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
Недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продадут с аукциона
Недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке заинтересовали инвесторов, их продадут на аукционе в конце января 2019 года.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Путин подписал закон, утверждающий правила установки «умных счетчиков»
Президент РФ Владимир Путин подписал разработанный Минэнерго федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации", вводящий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика
«Национальная медиа группа» и ВТБ купили «СТС медиа»
Консорциум в составе "Национальной медиа группы" (НМГ) и ВТБ закрыли сделку по покупке 75% в "СТС Медиа" у структуры Ивана Таврина.
Обновлено вчера в 11:27
Энергетика
В России планируют снижать добычу нефти с 2022 года
Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года предусматривает снижение добычи нефти с 2022 года с пикового уровня в 562 миллиона тонн, говорится в документе.
Обновлено вчера в 11:12
Экономика
Суд в Петербурге снял ограничения с «Метростроя» для выплаты зарплат
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил просьбу компании «Метрострой» о снятии ограничений с ее счетов для выплаты зарплаты сотрудникам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Обновлено вчера в 09:10