Экономика

Власти Германии одобрили план строительства туннеля в Данию за $8 млрд
РБК
22:28

Власти Германии одобрили строительство подводного туннеля стоимостью 52,6 млрд датских крон ($8 млрд), который должен соединить Германию и Данию. Об этом говорится в сообщении датской строительной компании Femern A/S.
РБК22:28

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Власти Германии одобрили план строительства туннеля в Данию за $8 млрд

РБК22:28

Власти Германии одобрили проект строительства туннеля в Данию

Комсомольская правда19:37

Reuters: власти Германии одобрили план строительства туннеля в Данию за $8 млрд

ТАСС15:51

Власти Германии одобрили план строительства туннеля в Данию

Эхо Москвы18:14

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию

РИА Новости17:06

ФРГ одобрила план строительства туннеля в Данию

Газета.Ru16:05

Подводный тоннель соединит Данию и Германию

Российская газета18:19
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
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Обновлено в 20:29
Экономика

Власти Германии одобрили план строительства туннеля в Данию за $8 млрд

Власти Германии одобрили строительство подводного туннеля стоимостью 52,6 млрд датских крон ($8 млрд), который должен соединить Германию и Данию.
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