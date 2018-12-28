Экономика

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
РИА Новости
17:06

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
РИА Новости17:06

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Власти Германии одобрили проект строительства туннеля в Данию

Комсомольская правда19:37

Подводный тоннель соединит Данию и Германию

Российская газета18:19

Reuters: власти Германии одобрили план строительства туннеля в Данию за $8 млрд

ТАСС15:51

В ФРГ заявили о готовности построить туннель в Данию

Экономика сегодня17:32

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию

РИА Новости17:06

ФРГ одобрила план строительства туннеля в Данию

Газета.Ru16:05

Власти Германии одобрили план строительства туннеля в Данию

Эхо Москвы18:14
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
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В Хабаровском крае снежная лавина накрыла 11 человек

Обновлено в 19:11
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В Египте подорвали автобус с туристами

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Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США»

Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».
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Происшествия

Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя

Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие

Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа

Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.
Обновлено в 20:16
Экономика

Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам

Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Происшествия

За имитацию казни Макрона во Франции арестованы три человека

Три человека арестованы на юго-западе Франции за имитацию казни президента страны Эммануэля Макрона, сообщила в пятницу, 28 декабря, газета Sud Ouest.
Обновлено в 16:38
Общество

В Сети Меланью Трамп сравнили с эльфом из-за «невидимых» штанов

Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 18:03
Происшествия

В Серпуховском районе Подмосковья загорелся газопровод

Газопровод горит в Серпуховском районе Московской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Обновлено в 20:29
Происшествия

Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве

В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено в 10:26
Политика

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М

«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Политика

ФСБ построила в Крыму забор на границе с Украиной

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ РФ, на севере полуострова завершилось строительство заграждения длинной 60 км, а также произведена настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков.
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Обновлено в 14:05
Политика

Украина разъяснила ситуацию с ограничениями на въезд для россиян

Ограничение на въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет продолжает действовать, несмотря на отмену военного положения в ряде областей страны.
Обновлено в 14:19
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Политика

Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:20
Политика

Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов

Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Политика

Структуры РПЦ появятся всюду, где есть приходы Константинополя

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил о намерении РПЦ открывать приходы по всему миру без всякой оглядки на Константинополь.
Обновлено в 16:26
Религия

Верующие РПЦ смогут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне

Причащаться в Русском Пантелеимоновом монастыре на греческом полуострове Афон могут верующие Русской православной церкви.
Обновлено в 16:06
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Скончался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин

Обновлено в 03:09
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Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород

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Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков

Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено в 07:37
Хоккей

Чехия — Россия 0:1 (2-й период)

Обновлено в 13:12
Экономика

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено в 17:06
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Источник назвал дату запуска «Союза» с Куру

Российские ракеты-носители "Союз-СТ" дважды стартуют с космодрома Куру во Французской Гвиане в первом квартале 2019 года.
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У окружения «крабового короля» Кана с Сахалина начались обыски

Правоохранители проводят обыски в Сахалинской области у ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, которого окрестили крабовым королем.
Обновлено в 19:11
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Российский истребитель перехватил самолет ВВС США возле Крыма

Обновлено в 16:44
Армия и оружие

В ходе осеннего призыва на военную службу направили 132 тыс. россиян

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ВС РФ обязал курильщиков компенсировать вред соседям

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