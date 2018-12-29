Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
РИА Новостивчера в 17:06
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Происшествия
Два человека погибли при сходе лавины в Хабаровском крае
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США»
Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
После нападения на рэпера Птаху в Москве возбуждено уголовное дело
По факту нападения на рэпера Давида Нуриева в Москве, известного под сценическим псевдонимом Птаха, возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 01:39
Транспорт
Аксёнов открыл движение на первой очереди трассы «Таврида»
Глава Крыма Сергей Аксёнов первым проехал по одному из четырёх участков построенной первой очереди федеральной трассы «Таврида».
Обновлено в 02:51
Происшествия
Пожар на газопроводе в Подмосковье ликвидирован
Возгорание на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья ликвидировано. Об этом сообщили в "Мособлгазе".
Обновлено в 01:52
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации
В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Напавшего на учеников в Улан-Удэ отправили на принудительное лечение
Подростка, напавшего на школу № 5 в Улан-Удэ в январе 2018 года, направили на принудительное лечение, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:58
Общество
Меланью Трамп «без штанов» высмеяли пользователи Сети
Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 00:02
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, причем все шайбы подопечных Валерия Брагина были заброшены в меньшинстве.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Последствия для туризма В туристической отрасли Египта опасаются, что взрыв в Каире, прогремевший недалеко от одного из самых популярных у туристов памятников - знаменитых Великих пирамид Гизы, может негативно отразиться на зимнем туристическом сезоне, который обещал стать одним из лучших за последние несколько кризисных лет.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Москвичка пропала без вести по пути в Тулу
Сообщение о пропавшей 29-летней москвичке поступило в дежурную часть опорного пункта полиции вечером 27 декабря.
Обновлено 27 декабря в 22:30
Финансы
Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов
В ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%.
Обновлено в 02:53
Политика
Володин ответил на требования Макрона и Меркель
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.
Обновлено вчера в 20:11
Единоборства
Боец UFC Кормье отказался от титула в полутяжёлом весе
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом и полутяжёлом весе Даниэль Кормье принял решение отказаться от титула в полутяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Политика
ФСБ построила в Крыму забор на границе с Украиной
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ РФ, на севере полуострова завершилось строительство заграждения длинной 60 км, а также произведена настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков.
Обновлено 27 декабря в 19:31
Политика
На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчин
В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»
Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
Финансы
Рубль слабо меняется к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в субботу прибавил копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 69,53 рубля, курс евро уменьшился на копейку, до 79,66 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Обновлено в 02:26
Общество
ВЦИОМ: россияне просят у Деда Мороза здоровья, мира и денег
Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровье себе и близким и мира во всем мире, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 01:36
Политика
В Кремле рассказали о темах предновогодней встречи Путина и Лукашенко
В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска.
Обновлено вчера в 05:08
Происшествия
В Приамурье приостановили движение поездов после аварии
Движение поездов на участке Забайкальской железной дороги в районе станции Возжаевка временно приостановлено после аварии.
Обновлено в 02:05
Хоккей
Сотая шайба Панарина в НХЛ не спасла «Коламбус» от поражения «Торонто»
"Коламбус Блю Джекетс" на своей домашней площадке потерпел поражение от "Торонто Мэйпл Лифз". Итоговый счет 4:2 в пользу канадского клуба.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Reuters: США хотят оставить оружие сирийским курдам
Американское командование собирается рекомендовать Белому дому оставить оружие сирийским курдам для борьбы с боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена в России), сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:53
Экономика
Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице
Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.
Обновлено вчера в 18:11
Авто
Эвакуация автомобилей в Москве подорожает с 1 января
Стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки в Москве, вырастет на 4% с 1 января 2019 года - до 3,2 тысячи рублей, сообщается на сайте московского паркинга.
Обновлено вчера в 10:13
Космос
Запуск биологического спутника «Бион-М2» перенесут на 2023 год
Запуск российского биологического спутника "Бион-М2" будет перенесен на 2023 год в связи с включением в проект французского научного оборудования.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Угроза цунами возникла после землетрясения в районе Филиппин
Цунами может образоваться в результате землетрясения магнитудой 7,2, которое по данным Геологической службы США, произошло в ночь на субботу к югу-востоку от Филиппин.
Обновлено в 00:31