Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
РИА Новостивчера в 17:06
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 07:37, Ашберн
Политика
Россия запретила импорт ряда украинских товаров
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
По данным источника в правоохранительных органах, которого цитирует агентство городских новостей «Москва», убитый — член совета директоров нефтяной компании из Коми.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин освободил от должности прокурора Москвы
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова», — указывается в заявлении.
Обновлено в 06:26
Происшествия
После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
По факту охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:04
Политика
МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю
Обновлено в 05:53
Транспорт
РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон
Компания РЖД получила первый плацкарт с обновленным интерьером, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию» («дочка» РЖД по перевозкам на дальнем следовании).
Обновлено в 05:00
Происшествия
Мамаев обвинил в избиении побитого им водителя
Футболист «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся под арестом в СИЗО, написал заявление в полицию на избитого им водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:39
Футбол
Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»
«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:29
Политика
Украина потеряла сотни миллионов долларов из-за блокады Крыма
Из-за блокады Крымского полуострова экономика Украины несет колоссальные потери, которые исчисляются сотнями миллионов долларов.
Обновлено в 06:30
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос интеграции России и Белоруссии
Интеграционное взаимодействие России и Белоруссии не предполагает полного воссоединения государств, заявил 29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Политика
США помогут главному противнику «Газпрома»
Ранее российские власти говорили, что завершение строительства «Северного потока-2» не означает автоматического отказа от транзита газа через территорию Украины.
Обновлено в 02:30
Политика
Кремль отреагировал на позицию Меркель по морякам ВМСУ
Россия приняла к сведению позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу моряков ВМСУ, однако она не может стать основанием для отступления от российского законодательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:33
Политика
Лавров назвал переговоры России и Турции по Сирии полезными
Переговоры Россия - Турция по Сирии на высоком уровне были полезными, обсуждались борьба с терроризмом, гуманитарные вопросы, возвращение беженцев, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Россия начала создавать самолет на замену «Руслану»
Главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов рассказал, что в России создают самолет на замену Ан-124 "Руслан".
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Die Welt: Российский «Авангард» заставляет нервничать военных США
Влиятельная информационная немецкая газета Die Welt назвала комплекс "Авангард", испытания которого были проведены на этой неделе по поручению президента Владимира Путина, "новогодним подарком для россиян".
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
По факту нападения на рэпера Птаху возбудили уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело после нападения на рэпера Птаху (Давида Нуриева).
Обновлено в 02:15
Общество
Склады сети «Красное и Белое» утром временно не работали
"На утро 29 декабря произошел технический сбой в базе государственных реестров лицензий, в связи с чем временно в компании по одной лицензии из четырех на складах в Казани, Самаре и Московской области частично была приостановлена деятельность", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Хабаровском крае после схода лавины нашли живым еще одного человека
Спасатели обнаружили живым еще одного работника горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края, где лавиной засыпало людей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 02:13
Политика
Еврокомиссар: Критика Трампа не сможет остановить «Северный поток — 2»
Критика президента США Дональда Трампа в адрес газопровода «Северный поток — 2» не может быть основанием для остановки проекта, заявил в интервью Der Spiegel еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер.
Обновлено в 02:01
Политика
Путин предложил Лукашенко сверить часы по вопросам интеграции
Ранее Владимир Путин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 декабря.
Обновлено в 05:57
Политика
Фареры заподозрили в обходе антироссийских санкций
Фарерские острова могут заниматься торговлей с Россией в обход санкций, сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 04:15
Общество
Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети
Пользователи Сети сочли наряд первой леди, вернувшейся из поездок в Ирак и Германию, похожим на одежду эльфа.
Обновлено вчера в 19:03
Спорт
Биатлонистка Миронова одержала победу в спринте на «Ижевской винтовке»
Обновлено в 06:11
Экономика
Росстат предварительно оценил инфляцию за 2018 год в 4,2%
Ранее Росстат сообщал, что с начала года по 24 декабря инфляция выросла до 4,2%. Показатель превысил прогнозы Минэкономики.
Обновлено в 06:33
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из Внуково
«Победа» сообщила, что из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров в аэропорту Внуково массово задерживаются рейсы авиакомпании, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:00
Транспорт
В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида»
Движение по первой очереди трассы открывается поэтапно: пока проехать можно только по участку трассы от Симферополя до Белогорска.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Екатеринбурге автобус врезался в столб, 10 человек пострадали
В уральской столице произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали 10 человек.
Обновлено в 03:51
Экономика
Россия и Китай согласовали списки экспортеров молочной продукции
Россия и Китай согласовали списки из 10 российских и 10 китайских компаний, которые получили право поставок молочной продукции в КНР и РФ соответственно.
Обновлено в 06:37
Спорт
Сучилов и Цветков вошли в состав сборной России на январские этапы КМ
Семен Сучилов и Максим Цветков включены в состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в январе, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Обновлено в 06:10