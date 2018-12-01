Политика
Власти Франции ввели мораторий на рост цен на топливо
Власти Франции ввели мораторий на рост цен на топливоИзвестия09:20
Власти Франции приостановили введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев на фоне многотысячных протестов по всей стране. Об этом сообщил ТАСС во вторник, 4 декабря.
Известия09:20
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Никакие налоги не стоят единства общества. Я услышал гнев французов.
— Эдуар Филипп, французский политикТАСС 10:28
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