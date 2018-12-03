Никакие налоги не стоят единства общества. Я услышал гнев французов.

Власти Франции приостановили введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев на фоне многотысячных протестов по всей стране. Об этом сообщил ТАСС во вторник, 4 декабря.

Власти Франции ввели мораторий на рост цен на топливо

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