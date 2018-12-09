Политика

Власти Франции расследуют причастность России к протестам в стране
RuNews24.ru
вчера в 22:28

Жан-Ив Ле Дриан заявил, что посмотрит на результаты этого расследования. По словам чиновника, он не будет судить о чем-то, пока факты не будут установлены. Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что к организации антиправительственных протестов во Франции может быть причастна Россия.
RuNews24.ruвчера в 22:28
с чего всё началось
Русский бунт теперь во Франции — именно так описывают французские протесты сразу два международных издания — Bloomberg
 и The Times, причем оба ссылаются на исследования.
BFM.ru04:39

Подробнее о событии

Франция расследует «причастность России» к протестам в стране

РИА Новостивчера в 16:42

Франция сообщила о влиянии 600 российских аккаунтов на протесты в Париже

URA.Ruвчера в 15:59

Франция начала расследование о влиянии России на акции «желтых жилетов»

РБКвчера в 13:24

Франция расследует «причастность России» к протестам в стране

RT на русскомвчера в 12:44

Франция расследует возможную попытку России повлиять на протесты «желтых жилетов»

Коммерсантъвчера в 12:36

Во Франции проверят причастность России к организации протестов

Росбалтвчера в 11:28

Париж изучает информацию о попытках вмешательств в освещение протестов во Франции

ТАССвчера в 10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика

Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции

Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:30
Политика

Блок Пашиняна выигрывает парламентские выборы в Армении

Блок врио премьера Армении, лидера оппозиции Никола Пашиняна «Мой шаг» уверенно выигрывает внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в стране в воскресенье, 9 декабря.
Обновлено в 06:30
Политика

Додона вновь отстранили от обязанностей президента Молдавии

Президента Молдавии Игоря Додона вновь отстранили от исполнения обязанностей.
Обновлено в 06:29
Политика

В Кремле не подтвердили назначения Костюкова начальником ГРУ

В Кремле пока не могут подтвердить назначение первого замначальника Главного управления (ГУ) Генштаба Вооружённых сил РФ вице-адмирала Игоря Костюкова начальником ведомства.
Обновлено в 06:06
Политика

Суд ЕС разрешил Британии передумать насчет Brexit

Суд Евросоюза (ЕС) заявил, что Соединенное Королевство может отозвать свое уведомление о выходе из состава организации.
Обновлено в 06:26
Политика

Ликвидирован департамент свердловской чиновницы Глацких

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, глава которого Ольга Глацких была отстранена от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киевом масштабного наступления в Донбассе

Обновлено в 06:31
Политика

Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви

Обновлено в 06:31
Политика

Путин встретится с главой «Норникеля» Потаниным

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:07
Политика

Врио губернатора Сахалина пойдет на выборы самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко будет участвовать в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:22
Политика

Делегация Госдумы прибыла в Индию с официальным визитом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во главе делегации российского парламента прибыл в Индию с официальным визитом.
Обновлено в 06:22
Политика

Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии

Полпред российского президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ответил на вопрос об обсуждении Владимиром Путиным и японском премьером Синдзо Абэ передачи Курил Японии.
Обновлено в 06:07
Политика

ООН утвердила соглашение о миграции

Межправительственная конференция ООН утвердила Глобальный пакт безопасной, упорядоченной и легальной миграции в понедельник в марокканском городе Марракеш при участии делегаций разного уровня из более чем 150 государств, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Политика

Дед Мороз пожелал Путину уверенности

В 2017 году Дед Мороз рассказал, что подготовил подарок Путину.
Обновлено в 06:29
Политика

ЦИК проведет всероссийские учения избиркомов

Центризбирком РФ проведет всероссийские учения избиркомов, сообщила в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:24
ещё по теме
Жан-Ив Ле Дриан
Французский политик
Французский государственный и политический деятель. Министр обороны Франции в кабинетах Жана-Марка Эро, Мануэля Вальса, Бернара Казнёва с 16 мая 2012 года по 17 мая 2017 года. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Франции с 17 мая 2017 года в кабинете Эдуара Филиппа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное