Политика
Обещания Макрона обойдутся Франции в 10 млрд евро
Обещания Макрона обойдутся Франции в 10 млрд евроТелеканал 360°вчера в 19:40
Макрон официально ввел режим чрезвычайного положения в стране и осудил насилие против полиции во время пикетов, сообщила «Газета.ru». Все эти меры обойдутся французскому бюджету в 8-10 миллиардов евро, заявил отвечающий за бюджетную политику страны государственный секретарь Оливье Дюссо.
Телеканал 360°вчера в 19:40
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