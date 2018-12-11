Политика

Обещания Макрона обойдутся Франции в 10 млрд евро
Телеканал 360°
вчера в 19:40

Макрон официально ввел режим чрезвычайного положения в стране и осудил насилие против полиции во время пикетов, сообщила «Газета.ru». Все эти меры обойдутся французскому бюджету в 8-10 миллиардов евро, заявил отвечающий за бюджетную политику страны государственный секретарь Оливье Дюссо.
Телеканал 360°вчера в 19:40

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Выполнение предложенных мер по стабилизации положения во Франции обойдется в 10 млрд евро

Интерфаксвчера в 20:24

Во Франции подсчитали стоимость экономических мер Макрона

Газета.Ruвчера в 17:55

Экономические реформы Макрона обойдутся бюджету Франции в 10 миллиардов евро

Вести.Ruвчера в 17:24

Власти Франции оценили расходы в €8–10 млрд из-за режима ЧП

РБКвчера в 17:09

Правительство Франции назвало стоимость экономических мер Макрона

Известиявчера в 17:04

Объявленные Эмманюэлем Макроном экономические меры обойдутся в €8–10 млрд

Коммерсантъвчера в 16:59

Объявленные Макроном экономические меры потребуют €8-10 млрд расходов

ТАССвчера в 16:24
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:31, Ашберн
Политика

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ABC: Бутина согласилась признать себя виновной

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В ФСБ сообщили об уничтожении 65 террористов в России в 2018 году

В России в 2018 году ликвидированы 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп.
Обновлено в 04:22
Политика

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Турция начала создание военно-морской базы на Черном море

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Обновлено в 04:26
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Первые сирийские объекты культурного наследия открылись для туристов

Например, в Бусре Аш-Шам при содействии министерства культуры Сирии открыты для посещения туристами основные объекты культурного наследия.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Сайт народной милиции ДНР подвергся DDoS-атаке

Официальный сайт народной милиции Донецкой народной республики подвергся массированной DDoS-атаке.
Обновлено в 04:26
Политика

Во Владивостоке создадут новый координационный орган

Новый координационный орган власти будет создан во Владивостоке для эффективной организации работы в новой столице Дальневосточного федерального округа, заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с журналистами.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

ВС Ирана подтвердили испытания баллистической ракеты

1 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.
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Соболезнования в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой на своем сайте выразил Госдеп США.
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Политика

Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина

Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.
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Гражданам США не стоит верить информации госдепа о небезопасности посещения Крыма: лучше приехать на полуостров на отдых в новогодние праздники, заявил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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Президент США Дональд Трамп опасается возможного объявления ему импичмента.
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