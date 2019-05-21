Политика
Власти Франции объяснили, почему не пригласили Путина в НормандиюТруд 11:02
Власти Франции подтвердили попавшую ранее в СМИ информацию о том, что они не стали приглашать президента России Владимира Путина на празднование очередной годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.
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Во Франции объяснили, почему не пригласили Путина на празднества в Нормандию
Московский Комсомолец12:10
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Хоккей
Сборная России сыграет с США в четвертьфинале ЧМ-2019
Сборная России по хоккею встретится с командой США в четвертьфинале чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:35
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
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Футбол
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21 мая, 2019 Агент 30-летнего игрока Милко Бански изданию sport24 коротко прокомментировал будущее своего клиента: Большая вероятность, что Алексей покинет Ростов.
Обновлено в 16:19
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи
Максим Захаров обратился в программу «На самом деле», чтобы заставить актера пройти детектор лжи.
Обновлено в 11:00
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено в 14:40
Гаджеты
Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android
Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
Обновлено в 05:32
Политика
Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимации
Госдума во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Обновлено в 08:51
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Жена Цекало Дарина Эрвин оголила грудь за работой
Поклонники продюсера Александра Цекало теперь понимают, почему он так увлекся моделью и художницей Дариной Эрвин, которая в два раза его моложе.
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Apple представила обновленный MacBook Pro
Apple представила обновленный MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.
Обновлено в 15:43
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Игры
Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4
Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика
Основатель Huawei оценил выдачу компании временной лицензии США
Выдача США 90-дневной временной генеральной лицензии китайской телекоммуникационной компании Huawei не имеет большого значения, заявил основатель компании Жэнь Чжэнфэй.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Музыка
«Евровидение» спешно решает вопрос по санкциям
Организатор песенного конкурса "Евровидение" Европейский вещательный союз (ЕВС) обдумывает санкции в отношении Исландии из-за демонстрации в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40