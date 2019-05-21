Политика

Власти Франции объяснили, почему не пригласили Путина в НормандиюТруд 11:02

Власти Франции подтвердили попавшую ранее в СМИ информацию о том, что они не стали приглашать президента России Владимира Путина на празднование очередной годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 18:17, Ашберн
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