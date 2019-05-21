Политика
Власти Франции объяснили, почему не пригласили Путина в НормандиюТруд 11:02
Власти Франции подтвердили попавшую ранее в СМИ информацию о том, что они не стали приглашать президента России Владимира Путина на празднование очередной годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.
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Во Франции объяснили, почему не пригласили Путина на празднества в Нормандию
Московский Комсомолец12:10
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 18:17, Ашберн
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
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Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
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У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
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Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
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Жена Гогена Солнцева подралась с персоналом в санатории
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Спорт
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Авто
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Обновлено в 05:05
Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Финансы
Минфин может сократить продажу ОФЗ во втором полугодии
Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии из-за того, что уже перевыполнил план по привлечению в первом.
Обновлено в 14:09
Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400
Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 17:55
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
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В Москве открыли бюст Иосифа Кобзона
Обновлено в 10:25
Общество
Дачники Подмосковья нашли способ уничтожения борщевика
Как поясняет дачник, первые ростки борщевика появляются в конце мая, через месяц — вторые. В третий раз растение цветет в конце августа.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Мошенники разработали новую схему кражи денег у клиентов Сбербанка
Злоумышленники нашли новый способ кражи денег у клиентов Сбербанка с помощью терминалов, сообщает URA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Обновлено 19 мая в 23:18
Космос
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Прежде всего необходимо сказать, что эпицентр Тунгусского феномена (ТФ) фактически совпал сразу с несколькими геологическими особыми точками.
Обновлено в 12:54
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
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Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию
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Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов
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Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Обновлено в 11:05
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03