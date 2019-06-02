Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповникаРИА Новости 04:16

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство.

Происшествия Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.

Здоровье Клептомания:болезнь или способ привлечь к себе внимание? Делается это для того, чтобы окружающие поняли, что ему на самом деле очень плохо, чтобы пожалели его и дали те эмоциональные реакции, которых ему не хватает.

Экономика «Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.

Футбол «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Происшествия 15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.

Общество Более 100 школьников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки За первую неделю основной волны ЕГЭ уже более 100 участников экзамена попались на мобильниках и шпаргалках.

Политика Украинцы пристыдили Зеленского за ошибки в новом указе Новый указ президента Владимира Зеленского «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» вызвал недовольство из-за пунктуационных и грамматических ошибок.

Происшествия В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовиком По словам собеседника агентства, в результате столкновения грузовик и один из вагонов поезда загорелись.

Футбол Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клуб Экс-нападающий «Спартака» Веллитон присоединится к клубу «Аль-Васл» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Армия и оружие Бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе В начале 2019 года СМИ сообщали, что РФ направила в Сенат США документ о том, что модернизация Ту-22М3 не нарушает положения договора СНВ-3 от 2010 года, поскольку радиус действия Ту-22М3М не будет превышать 8 тыс. км.

Происшествия В Краснодаре эвакуировали 200 человек из ТЦ из-за пожара Отмечается, что речь идет о ТЦ «Галактика» на улице Уральской. Пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.

Происшествия Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии детей в соцсети.

Политика Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Футбол «Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.

Политика МИД ответил на претензии Киева в суде ООН Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".

Происшествия Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.

Происшествия СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Кино Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные» Новый фильм "Вечные" от Marvel основан на серии комиксов Джека Кирби, впервые увидевших свет в 1976 году.

Происшествия На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.

Авто Одноместному Porsche не суждено было стать серийным В 2015 году компания Porsche построила на базе 981 Boxster лёгкий спортивный автомобиль для хилклаймбинга, который должен был стать современной интерпретацией модели 909 Bergspyder 1968 года.