Общество
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповникаРИА Новости 04:16
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство.
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Политика
Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова
Обновлено в 07:57
Происшествия
Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Клептомания:болезнь или способ привлечь к себе внимание?
Делается это для того, чтобы окружающие поняли, что ему на самом деле очень плохо, чтобы пожалели его и дали те эмоциональные реакции, которых ему не хватает.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей
Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
Обновлено в 07:58
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов
Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Обновлено в 05:03
Общество
Более 100 школьников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки
За первую неделю основной волны ЕГЭ уже более 100 участников экзамена попались на мобильниках и шпаргалках.
Обновлено в 08:30
Политика
Украинцы пристыдили Зеленского за ошибки в новом указе
Новый указ президента Владимира Зеленского «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» вызвал недовольство из-за пунктуационных и грамматических ошибок.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
По словам собеседника агентства, в результате столкновения грузовик и один из вагонов поезда загорелись.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клуб
Экс-нападающий «Спартака» Веллитон присоединится к клубу «Аль-Васл» из Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Трамп заявил, что не называл Меган Маркл неприятной
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
В начале 2019 года СМИ сообщали, что РФ направила в Сенат США документ о том, что модернизация Ту-22М3 не нарушает положения договора СНВ-3 от 2010 года, поскольку радиус действия Ту-22М3М не будет превышать 8 тыс. км.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
В Краснодаре эвакуировали 200 человек из ТЦ из-за пожара
Отмечается, что речь идет о ТЦ «Галактика» на улице Уральской. Пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов
Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии детей в соцсети.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Футбол
«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба
Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 04:58
Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООН
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Происшествия
СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье
Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Обновлено в 09:03
Кино
Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»
Новый фильм "Вечные" от Marvel основан на серии комиксов Джека Кирби, впервые увидевших свет в 1976 году.
Обновлено в 06:49
Происшествия
На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов
Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Авто
Одноместному Porsche не суждено было стать серийным
В 2015 году компания Porsche построила на базе 981 Boxster лёгкий спортивный автомобиль для хилклаймбинга, который должен был стать современной интерпретацией модели 909 Bergspyder 1968 года.
Обновлено в 07:25
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41