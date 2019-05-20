Общество

Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храмаКоммерсантъ 02:51

Как отмечается, по результатам опроса власти проведут рейтинговое голосование, чтобы граждане смогли выбрать наиболее подходящую площадку для строительства храма. Напомним, 13 мая в Екатеринбурге начались стихийные выступления за сохранение сквера у театра драмы, где планируется строительство храма.
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