Общество
Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храмаКоммерсантъ 02:51
Как отмечается, по результатам опроса власти проведут рейтинговое голосование, чтобы граждане смогли выбрать наиболее подходящую площадку для строительства храма. Напомним, 13 мая в Екатеринбурге начались стихийные выступления за сохранение сквера у театра драмы, где планируется строительство храма.
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Мэрия просит екатеринбуржцев предложить варианты мест, где можно построить храм
Екатеринбург Онлайн01:55
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