Общество

Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храмаКоммерсантъ 02:51

Как отмечается, по результатам опроса власти проведут рейтинговое голосование, чтобы граждане смогли выбрать наиболее подходящую площадку для строительства храма. Напомним, 13 мая в Екатеринбурге начались стихийные выступления за сохранение сквера у театра драмы, где планируется строительство храма.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мэрия Екатеринбурга просит выбрать место для Храма святой Екатерины

ТагилСити.ру03:09

Мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений по возможным площадкам для возведения храма

ТАСС02:27

Мэрия Екатеринбурга собирает предложения от горожан - где построить храм святой Екатерины

КП - Екатеринбург02:00

Мэрия просит екатеринбуржцев предложить варианты мест, где можно построить храм

Екатеринбург Онлайн01:55

Куйвашев: первый список площадок для храма святой Екатерины появится сегодня вечером

Znak.com03:49

Мэрия Екатеринбурга заказала проект новой набережной рядом с альтернативным местом для храма

URA.Ru03:42

Мэрия Екатеринбурга начала сбор предложений по месту строительства храма

Вечерние Ведомости01:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Политика

На Украине проходит инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 02:58
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Происшествия

Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе на юге Петербурга

Полиция Петербурга разыскивает неизвестных, напавших с ножом на четырех посетителей кафе на улице Салова во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Гаджеты

Названы привычки пользователей, убивающие смартфон

Эксперты назвали наиболее распространенные ошибки пользователей смартфонов, выводящих гаджет из строя.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матча

Обновлено в 02:25
Кино

Фестиваль «Виват, кино России» стартует в Петербурге в 27 раз

Обновлено в 02:55
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Политика

Глава СБУ Грицак подал в отставку

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства

Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье

Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи

Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Политика

Владимир Зеленский назвал свою первую задачу на посту президента

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первую очередь намерен прекратить огонь в Донбассе.
Обновлено в 03:42
Политика

Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить

На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.
Обновлено в 02:50
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Дочка Алсу может проигнорировать новый финал «Голоса» после скандала

Обновлено в 03:22
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон выходит замуж

Представители Скарлетт Йоханссон подтвердили, что 34-летняя актриса выходит замуж.
Обновлено в 01:59
Экономика

Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников

Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Политика

Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне

Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
Обновлено в 03:30
Общество

На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи

В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления

Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Происшествия

Тайник немецкого солдата нашли в Ростовской области

Обновлено в 02:06
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено вчера в 16:48
Единоборства

Макгрегор выложил фото с Овечкиным с подписью на русском языке

Обновлено в 03:39
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное