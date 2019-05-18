Общество

Куйвашев пообещал предложить новые места для храма в ЕкатеринбургеРБК 07:03

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины. Об этом говорится в обращении Куйвашева, размещенном на сайте регионального правительства.
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Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста

Екатеринбург Онлайн14:44

Свердловские власти предложат четыре новых места для строительства храма святой Екатерины

Znak.com04:51

Власти Екатеринбурга предложат список мест для строительства храма

РИА Новости07:42

Свердловский губернатор предложит другие площадки для храма святой Екатерины

ТагилСити.ру05:33

Храм Св. Екатерины перенесут на место, где планировался Ельцин Центр

URA.Ru11:47

Свердловские власти предложат новые возможные места для возведения храма в Екатеринбурге

ТАСС04:39

Известный публицист Федор Крашенинников предложил новое место для строительства храма святой Екатерины

Европейско-Азиатские новости05:09
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Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Курской области

Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
Политика

Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого

Действующий президент Украины Пётр Порошенко наградил спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве

Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына

В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Политика

Зеленский пообещал создать депутатам «неудобства»

Обновлено в 15:53
Музыка

Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»

Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Происшествия

В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего подростка

СК Саратовской области возбудил дело о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения против местного полицейского, насмерть сбившего подростка.
Обновлено в 10:23
Музыка

Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа ЧМ

Хоккеисты сборной Швеции нанесли поражение команде Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Общество

Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Хоккей

Канада разгромила Германию на чемпионате мира

Обновлено в 15:05
Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы

Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.
Обновлено в 15:48
Общество

Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли

Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.
Обновлено в 16:12
Футбол

Ушёл из жизни экс-тренер «Рубина» и «Кубани» Ирхин

В возрасте 65 лет не стало футбольного тренера Александра Ирхина.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Анжелика Варум назвала период СССР «семидесятилетним рабством»

Обновлено в 12:36
Авто

Назван топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей

Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей европейских производителей стоимостью до 700 тыс. рублей.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Авто

Обновился большой фургон Opel Movano

Большой фургон Opel Movano — это европейский клон французского малотоннажника Renault Master, который совсем недавно обновился.
Обновлено вчера в 20:49
Баскетбол

Ян Веселы признан MVP сезона в Евролиге

Центровой «Фенербахче» Ян Веселы признан болельщиками и журналистами самым ценным игроком сезона (MVP) Евролиги в сезоне-2018/19.
Обновлено в 16:11
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Общество

Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре

Немецкая группа Rammstein в ходе своего тура в поддержку нового альбома провезут по городам Европы огромную спичку весом 1,5 тонны.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска

Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 02:22
Кино

Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»

Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Футбол

Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:20
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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