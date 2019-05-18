Куйвашев пообещал предложить новые места для храма в ЕкатеринбургеРБК 07:03

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины. Об этом говорится в обращении Куйвашева, размещенном на сайте регионального правительства.

Куйвашев пообещал предложить новые места для храма в Екатеринбурге

Политика Володин предположил начало деменции у Зеленского В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Курской области Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.

Политика Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого Действующий президент Украины Пётр Порошенко наградил спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.

Происшествия Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .

Политика Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Экономика Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.

Музыка Белорусское жюри отстранили от «Евровидения» Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.

Происшествия В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего подростка СК Саратовской области возбудил дело о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения против местного полицейского, насмерть сбившего подростка.

Музыка Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения» Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.

Хоккей Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа ЧМ Хоккеисты сборной Швеции нанесли поражение команде Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Общество Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Хоккей Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Спорт Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.

Общество Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.

Авто Обновился большой фургон Opel Movano Большой фургон Opel Movano — это европейский клон французского малотоннажника Renault Master, который совсем недавно обновился.

Баскетбол Ян Веселы признан MVP сезона в Евролиге Центровой «Фенербахче» Ян Веселы признан болельщиками и журналистами самым ценным игроком сезона (MVP) Евролиги в сезоне-2018/19.

Общество Познер предрек трагический конец человечества Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.

Общество Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре Немецкая группа Rammstein в ходе своего тура в поддержку нового альбома провезут по городам Европы огромную спичку весом 1,5 тонны.

Армия и оружие Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.