Общество
Куйвашев пообещал предложить новые места для храма в ЕкатеринбургеРБК 07:03
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины. Об этом говорится в обращении Куйвашева, размещенном на сайте регионального правительства.
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Известный публицист Федор Крашенинников предложил новое место для строительства храма святой Екатерины
Европейско-Азиатские новости05:09
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