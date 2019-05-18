Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храмаГазета.Ru 06:00

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние. В то же время здесь приступили к подготовке опроса жителей города по поводу строительства храма на месте сквера.
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Свердловский губернатор предложит другие площадки для храма святой Екатерины

ТагилСити.ру05:33

Свердловские власти предложат новые возможные места для возведения храма в Екатеринбурге

ТАСС04:39

Власти предложат жителям Екатеринбурга новые места для храма

URA.Ru04:57

Свердловские власти предложат четыре новых места для строительства храма святой Екатерины

Znak.com04:51

Свердловское правительство предложит не менее четырёх альтернативных площадок для строительства храма Святой Екатерины

Областная газета05:07

Эффект протеста

Екатеринбург-ТВ05:30

Известный публицист Федор Крашенинников предложил новое место для строительства храма святой Екатерины

Европейско-Азиатские новости05:09
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Общество

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Премьеры недели: убийцы, шерифы, французы и покемоны

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Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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