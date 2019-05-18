Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храмаГазета.Ru 06:00

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние. В то же время здесь приступили к подготовке опроса жителей города по поводу строительства храма на месте сквера.
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