Власти Екатеринбурга назвали пять площадок, где могут построить храмВести.Ru 06:15

Власти Екатеринбурга представили список из пяти площадок для возможного строительства храма Святой Екатерины. Сбор предложений по вариантам площадок был завершен 30 мая, граждане прислали около 10 тысяч обращений.

Власти Екатеринбурга назвали пять площадок, где могут построить храм

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