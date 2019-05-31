Общество
Власти Екатеринбурга назвали пять площадок, где могут построить храмВести.Ru 06:15
Власти Екатеринбурга представили список из пяти площадок для возможного строительства храма Святой Екатерины. Сбор предложений по вариантам площадок был завершен 30 мая, граждане прислали около 10 тысяч обращений.
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Архитекторы предложили сквер у Драмы и еще четыре площадки для строительства храма Екатерины
Московский Комсомолец Екатеринбург08:52
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
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Политика
Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза
Министерство иностранных дел РФ решило расширить черных список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
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Общество
Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами
Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах.
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Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
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Игры
Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября
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Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Общество
Волочкова выступит в Анапе бесплатно
Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.
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Космос
Роскосмос и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе»
Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 06:25
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Энергетика
Минэкономразвития составило список компаний, которые смогут продавать топливо Украине
Минэкономразвития направило в правительство РФ предложения по перечню компаний и объему экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля в Украину с 1 июня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Обновлено в 11:05
Общество
Козак поручил выделить более 1 млрд рублей жителям Березников
Более 1 млрд рублей будет выделено в этом году жителям Березников, которые пострадали из-за аварии на руднике «Уралкалия».
Обновлено в 11:17
Политика
Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина помочь решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов.
Обновлено в 08:12
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых
Банк России выпустил письмо о проблеме блокировки счетов самозанятых при выполнении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов (.pdf) Регулятор рекомендовал банкам при определении источников происхождения денежных средств учитывать статус клиента как самозанятого.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Apple лидирует на рынке носимых устройств
Лидером мирового рынка является компания Apple с 12,8 млн поставленных устройств и долей в 25,8 %. Иными словами, «яблочная» империя занимает четверть отрасли.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Шикарное декольте и тонкий стан: Нюша впервые вышла в свет после родов
Нюша поразила гостей как изысканный нарядом с глубоким декольте, так и фигурой.
Обновлено в 09:00
Экономика
В Петербурге откроют четыре завода за 10 млрд рублей
В пятницу, 31 мая, экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил четыре инвестиционных проекта на 10 млрд рублей.
Обновлено в 09:47
Гаджеты
5G-смартфон за $289 выйдет уже в июне. В итоге цена снизится до $145
Цзянь Цинь (Jian Qin), вице-президент пекинской компании, заявил, что изначально ее 5G-смартфоны будут предлагаться по цене около 280 долларов, но в итоге они подешевеют до 145 долларов.
Обновлено в 04:38
Политика
Строители состыковали российскую и китайскую части моста через Амур
В пятницу, 31 мая, строители приняли участие в торжественной церемонии стыковки российской и китайской частей автомобильного моста через Амур длиной более километра.
Обновлено в 07:15
Политика
Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа
Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес в беседе с РИА Новости назвал убедительным заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о применении жестоких психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 10:21
Политика
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
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Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
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Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
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Происшествия
Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео
Обновлено в 07:37
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
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