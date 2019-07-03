Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, согласно которому из текущего бюджета уральской столицы будет выделено 250 млн. руб. на проектирование второй ветки метрополитена.

Мэрия Екатеринбурга нашла деньги на проект второй ветки метро

Политика В Кремле подтвердили разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17 Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

Политика Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского «Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.

Интернет Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0 Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.

Происшествия Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.

Шоу-бизнес Ефремов и Ивакова перестали скрывать свой роман Актер Никита Ефремов, самый молодой представитель известной актерской династии Ефремовых, и экс-ведущая программы «Орел и решка» Мария Ивакова перестали скрывать свои отношения.

Политика Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Здоровье В 13 регионах России более 1% населения заражено ВИЧ В 13 российских регионах более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), выяснил Роспотребнадзор.

Экономика ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.

Наука В России создан прототип самолета с композитным крылом Как сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук, завершилась работа над самолетом, который возможно заменит самолет Як-40.

Авто Умер бывший глава Ford и Chrysler Ли Якокка Бывший президент Ford и председатель правления Chrysler Ли Якокка умер в Калифорнии в возрасте 94 лет, передает Associated Press.

Шоу-бизнес Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.

Шоу-бизнес Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

Политика Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.

Происшествия В Курганской области произошел пожар в монастыре В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Здоровье Ученые назвали опасные пищевые привычки, которые сокращают жизнь Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.

Армия и оружие Боевые корабли НАТО в Черном море попали на видео В сети появилось видео с боевыми кораблями НАТО, которые проходят через пролив Босфор. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Тело ребенка обнаружено в квартире в Казани Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту убийства полуторагодовалой девочки, тело ребенка обнаружили в квартире одного из домов в Казани.

Общество Появилось видео полного солнечного затмения В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.

Общество Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.

Авто Компания BMW официально презентовала новый BMW X6 Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей.