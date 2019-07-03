Экономика
Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метроИзвестия 03:49
Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки. Постановление, увеличивающее финансирование проекта, подписал мэр Александр Высокинский.
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На проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге выделили 250 миллионов рублей
Областная газета03:03
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский изменил программу развития метрополитена
Эхо Москвы - Екатеринбург02:55
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