Экономика
В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метроREGNUM 02:31
В Екатеринбурге на проектирование второй линии метрополитена предусмотрено 250 млн рублей. Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы. Программа была утверждена в 2013 году.
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На проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге выделили 250 миллионов рублей
Областная газета03:03
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский изменил программу развития метрополитена
Эхо Москвы - Екатеринбург02:55
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
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