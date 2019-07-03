Экономика

В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метроREGNUM 02:31

В Екатеринбурге на проектирование второй линии метрополитена предусмотрено 250 млн рублей. Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы. Программа была утверждена в 2013 году.
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На проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге выделили 250 миллионов рублей

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