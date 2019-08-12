с чего всё началось

24 апреля своим указом президент России Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса. Власти Эстонии первыми отреагировали на это решение, сообщив, что не станут признавать такие документы. Аналогичные заявления сделали в Латвии и Литве.

Власти ЕС могут не признать российские паспорта, выданные на Донбассе

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Общество На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.

Армия и оружие Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».

Общество В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.

Космос К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса Потенциально опасный огромный астероид 2019 OU1 приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Здоровье В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к первому классу Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко в беседе с RT рассказал, как родителям морально подготовить ребёнка к школьной жизни.

Авто Президенту Туркмении понравился Aurus, который показал ему Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе поездки на Каспийский экономический форум показал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову автомобиль Aurus, чем вызвал его интерес.

Происшествия В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44 Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.

Происшествия Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Общество Начало августа в столице стало самым холодным за 69 лет Первая декада августа 2019 года стала самой холодной в Москве за последние 69 лет, уступив лишь августу 1950 года.

Происшествия Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.

Футбол Погба рассказал о планах на будущее Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о планах на будущее, передает Tuttosport.

Армия и оружие У российских военных появится своя сотовая связь В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.

Общество В России изменится порядок использования электронной подписи при сделках с недвижимостью Согласно новым правилам, граждане смогут в заявительном порядке внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о возможности регистрации перехода права собственности на принадлежащую им недвижимость на основании заявления в электронном виде, заверенного электронной подписью.

Финансы Рубль нашел поддержку у мировых центробанков Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.

Политика Во Франции потребовали долги царской России Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.

Происшествия Сбежавшие из психбольницы под Волгоградом убийца и грабитель задержаны Напомним, около 6 утра два пациента психбольницы сбежали из палаты через окна на 2-м этаже. Мужчины сумели отжать металлические решетки.

Общество Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.

Армия и оружие Военный эксперт из России оценил «смертоносные» штурмовики Украины Российский военный эксперт Антон Лавров оценил турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano, которые Украина собирается приобрести.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.