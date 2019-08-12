Политика
Власти ЕС могут не признать российские паспорта, выданные на ДонбассеМосковский Комсомолец вчера в 20:22
24 апреля своим указом президент России Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса. Власти Эстонии первыми отреагировали на это решение, сообщив, что не станут признавать такие документы. Аналогичные заявления сделали в Латвии и Литве.
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с чего всё началось
В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.РБК09 августа в 16:50
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Обновлено вчера в 20:46
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
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Обновлено вчера в 23:30
Футбол
«Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Ахмат»
Обновлено вчера в 16:23
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе поездки на Каспийский экономический форум показал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову автомобиль Aurus, чем вызвал его интерес.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44
Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
«Росатом» рассказал детали взрыва на военном полигоне
Обновлено 10 августа в 11:52
Общество
Начало августа в столице стало самым холодным за 69 лет
Первая декада августа 2019 года стала самой холодной в Москве за последние 69 лет, уступив лишь августу 1950 года.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено вчера в 11:07
Футбол
Погба рассказал о планах на будущее
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о планах на будущее, передает Tuttosport.
Обновлено вчера в 22:31
Космос
Тайна черных дыр. Что скрывается в созвездии Кит
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 20:25
Общество
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Согласно новым правилам, граждане смогут в заявительном порядке внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о возможности регистрации перехода права собственности на принадлежащую им недвижимость на основании заявления в электронном виде, заверенного электронной подписью.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Обновлено вчера в 16:53
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено 10 августа в 23:00
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Происшествия
Сбежавшие из психбольницы под Волгоградом убийца и грабитель задержаны
Напомним, около 6 утра два пациента психбольницы сбежали из палаты через окна на 2-м этаже. Мужчины сумели отжать металлические решетки.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
Военный эксперт из России оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Российский военный эксперт Антон Лавров оценил турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano, которые Украина собирается приобрести.
Обновлено в 00:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Обновлено вчера в 20:40
Экономика
СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48