Политика
Евросоюз может не признать паспорта РФ, выданные жителям ДонбассаНаша версия 03:38
В Евросоюзе работают над рекомендациями по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями самопровозглашенных республик Донбасса. ЕС готовит рекомендации по выявлению и возможному непризнанию паспортов РФ, полученных жителями Донбасса.
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ЕС выпустит рекомендации по непризнанию российских паспортов у жителей Донбасса
Комсомольская правда02:48
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:19, Вашингтон
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