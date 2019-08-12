В Евросоюзе работают над рекомендациями по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями самопровозглашенных республик Донбасса. ЕС готовит рекомендации по выявлению и возможному непризнанию паспортов РФ, полученных жителями Донбасса.

Общество Забастовки в Португалии: ожидается повышенный спрос на топливо «Португалия – в связи с назначенной на 12 августа забастовкой водителей-перевозчиков опасных грузов, в стране наблюдается повышенный спрос на топливо, очереди и пробки на подъездах к АЗС; высока вероятность задержек и отмены авиарейсов; возможны перебои поставок продовольствия», — сообщили в российском МИД.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Происшествия Диджей Жанна Рассказова умерла в возрасте 29 лет В Москве в возрасте 29 лет скончалась диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ. В воскресенье девушке стало плохо, и она потеряла сознание.

Экономика ФНС назначила штраф в 127 млн руб. из-за кредита в иностранном банке Оштрафованный из-за санкций на 30 млн руб. россиянин судится с ФНС Бизнесмен просит заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью нарушения и отсутствием умысла на его совершение.

Экономика «Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".

Происшествия В Вологодской области при пожаре погибли четыре человека Личности погибших устанавливаются. Причины возгорания устанавливают эксперты пожарно-испытательной лаборатории МЧС Вологодской области.

Экономика Перевод накоплений практически остановился Перевод накоплений практически остановился Кампания по переводу пенсионных накоплений в этом году обещает быть провальной — за первое полугодие граждане подали менее 82 тыс. заявлений на перевод накоплений, свидетельствуют промежуточные данные Пенсионного фонда РФ.

Происшествия Подмосковный омбудсмен объяснила долг дворника в 2 млрд рублей Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова предположила, что долг в 2 млрд рублей у дворника из Воскресенска мог возникнуть по причине утечки персональных данных по вине налоговой службы.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Общество Названы регионы РФ — лидеры по доле семей среднего класса Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка лидируют среди российских регионов по доле жителей, которых можно отнести к среднему классу.

Космос США отправят робота к МКС вслед за «Фёдором» США отправят к МКС человекоподобного робота Robonaut2 вслед за Россией, которая отправит робота "Фёдора".

Энергетика Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Общество Кто пришел на проспект Сахарова Политический кризис, изначально вызванный нежеланием московских властей допустить нескольких человек до выборов в Московскую городскую думу, в последние две недели привел к двум масштабным несогласованным акциям (27 июля и 3 августа), целой серии больших протестных мероприятий и жесткой ответной реакции – задержанию тысяч протестующих, избиениям, ползучим репрессиям и уголовным делам.

Культура Джорджу Мартину вручили якутский «Оскар» В Якутии изготовили статуэтку Джона Сноу из «Игры престолов» и отправили ее автору сценария сериала Джорджу Мартину.

Происшествия В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.

Общество Цифровую ипотеку вывели из-под закона о защите электронной подписи Госдума приняла закон о защите от хищений квартир с помощью ЭЦП Президент России Владимир Путин 2 августа подписал закон о правилах для электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Происшествия В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.

Экономика Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.

Футбол Капитан «Порту» может пропустить ответный матч с «Краснодаром» Капитан "Порту" Данилу Перейра может пропустить ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара".