Политика
Власти ЕС могут не признать российские паспорта, выданные на ДонбассеМосковский Комсомолец вчера в 20:22
24 апреля своим указом президент России Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса. Власти Эстонии первыми отреагировали на это решение, сообщив, что не станут признавать такие документы. Аналогичные заявления сделали в Латвии и Литве.
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с чего всё началось
В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.РБК09 августа в 16:50
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