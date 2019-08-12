с чего всё началось

24 апреля своим указом президент России Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса. Власти Эстонии первыми отреагировали на это решение, сообщив, что не станут признавать такие документы. Аналогичные заявления сделали в Латвии и Литве.

Власти ЕС могут не признать российские паспорта, выданные на Донбассе

Происшествия Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье "В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства.

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