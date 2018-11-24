Общество
«Правитель эмирата Дубай, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум решил оказать финансовую помощь тамбовчанам», — говорится в сообщении. Отмечается, что он не только оплатил счета из госпиталя, но и профинансировал транспортировку тела туристки на родину, авиабилеты членам семьи и сопутствующие расходы.
RT на русском00:55
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