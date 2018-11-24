Общество

Власти Дубая оплатили счета за лечение умершей российской туристки
RT на русском
00:55

«Правитель эмирата Дубай, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум решил оказать финансовую помощь тамбовчанам», — говорится в сообщении. Отмечается, что он не только оплатил счета из госпиталя, но и профинансировал транспортировку тела туристки на родину, авиабилеты членам семьи и сопутствующие расходы.
RT на русском00:55

Подробнее о событии

Власти Дубая оплатили счета за лечение умершей российской туристки

RT на русском00:55

Правитель Дубая оплатил счета за лечение в больнице жительницы Тамбова

РБК00:13

Власти Дубая оплатили многомиллионный счет за лечение умершей россиянки

Lenta.ruвчера в 14:49

Руководство Дубая оплатило счета за лечение жительницы Тамбова в больнице ОАЭ

ТАССвчера в 13:22

Власти Дубая оплатят расходы на лечение и репатриацию погибшей туристки из России

Интерфаксвчера в 11:26

Правитель ОАЭ взял на себя все расходы тамбовской семьи, у которой в Дубаи умерла родственница

Московский Комсомолецвчера в 10:06

СМИ: власти Дубая оплатили счета россиянки, у которой мать умерла на отдыхе

РИА Новостивчера в 08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Погода

Штормовой ветер нарушил энергоснабжение в районах Алтая и Кузбасса

Обновлено в 02:06
Транспорт

Движение на Чуйском тракте перекрыли из-за сильной метели

Дорожники Алтая в воскресенье утром перекрыли движение для транспорта, перевозящего пассажиров, и большегрузов на Чуйском тракте в сторону Бийска из-за сильной метели и плохой видимости, сообщает ФКУ Упрдор "Алтай".
Обновлено в 02:17
Общество

В Египте нашли гробницу служителя храма XIII века до нашей эры

Археологи обнаружили в районе города Луксора на юге Египта гробницу времен фараонов Рамессидов (1292–1069 годы до нашей эры).
Обновлено в 00:27
Общество

Экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает обвинения в финансовых махинациях

Бывший председатель совета директоров компании Nissan Карлос Гон заявил, что он не занимался финансовыми махинациями, передает телеканал NHK.
Обновлено в 01:58
Погода

Названа дата прихода морозов в Москву

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что настоящая зима придет в среднюю полосу России в конце ноября, а снег выпадет в конце ноября — начале декабря.
Обновлено в 02:19
Общество

Британцам пригрозили тюрьмой за перевод кошек на вегетарианскую диету

Обновлено в 01:55
Общество

Петербург вошел в тройку лучших городов для отдыха матерей

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге лучших городов для отдыха и путешествий матерей.
Обновлено в 02:17
Общество

В России отмечается День матери

В это воскресенье в России в 20-й раз отмечается День матери.
Обновлено в 01:58
Общество

При правительстве Петербурга создадут совет по делам женщин

Совет по делам женщин будет создан при правительстве Санкт-Петербурга.
Обновлено в 01:09
Общество

На 94-м году жизни скончалась театральный критик Инна Вишневская

Обновлено вчера в 14:48
Здоровье

В Мурманске детский сад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

Для выяснения причин инфекции были отобраны пробы питьевой воды, пищевых продуктов, дезсредств, смывы, проводятся лабораторные исследования отобранных образцов и биологического материала.
Обновлено вчера в 15:16
Религия

Патриарх Кирилл освятил памятник князю Александру Невскому в Балтийске

Памятник святому благоверному князю Александру Невскому освящен в субботу на территории одноименного храма в Балтийске, где находится крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море.
Обновлено в 00:21
Общество

В пяти муниципалитетах Югры до конца года снесут балки

"До конца текущего года по обязательствам, взятым органами местного самоуправления, не должно остаться балков в Сургуте, Нижневартовске, Сургутском, Советском и Березовском районах", - сказала Комарова.
Обновлено в 02:04
Здоровье

Число заразившихся лихорадкой Эбола в ДР Конго превысило 400

Число людей, заразившихся болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в провинциях Северное Киву и Итури в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило с конца июля 400.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

Минтруд: женщины в декрете смогут бесплатно получить новую профессию

Направлять на переобучение и повышение квалификации планируется каждый год около 38,5-49 тысячи женщин, находящихся в декрете.
Обновлено в 01:55
ещё по теме
Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум
Эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов с 2006 года. Будучи дальновидным политическим лидером, ориентированным на проведение реформ, после своего прихода к власти в 2006 году Шейх Мохаммед лично возглавил преобразование Дубая в столицу мирового уровня, и стоял у истоков создания ряда международных предприятий, включая авиакомпанию Emirates, туристический холдинг Jumeirah Group и конгломерат DP World.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дубай
Город в ОАЭ
Крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр эмирата Дубай, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное