Общество

Власти Дубая оплатили счета за лечение умершей российской туристки
RT на русском
00:55

«Правитель эмирата Дубай, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум решил оказать финансовую помощь тамбовчанам», — говорится в сообщении. Отмечается, что он не только оплатил счета из госпиталя, но и профинансировал транспортировку тела туристки на родину, авиабилеты членам семьи и сопутствующие расходы.
RT на русском00:55

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Власти Дубая оплатили счета за лечение умершей российской туристки

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