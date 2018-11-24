Правитель эмирата Дубай, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал помощь родным погибшей на отдыхе россиянки Натальи Поповой, сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

Общество Общество ФСИН преодолела дефицит мест в колониях для бывших правоохранителей Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что дефицит мест в колониях для осужденных сотрудников правоохранительных органов преодолен.

Общество Общество В Египте нашли гробницу служителя храма XIII века до нашей эры Археологи обнаружили в районе города Луксор на юге Египта гробницу времен фараонов Рамессидов (1292–1069 годы до нашей эры).

Погода Погода Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии почти локализован

Погода Погода Метеорологи спрогнозировали усиление морозов в Москве с 27 ноября Морозы в столичном регионе, по прогнозам Гидрометцентра России, начнут усиливаться со вторника, температура опустится значительно ниже нормы.

Общество Общество На 94-м году жизни скончалась театральный критик Инна Вишневская

Здоровье Здоровье В Мурманске детский сад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции Для выяснения причин инфекции были отобраны пробы питьевой воды, пищевых продуктов, дезсредств, смывы, проводятся лабораторные исследования отобранных образцов и биологического материала.

Путешествия Путешествия Названы лучшие города для отдыха мам

Общество Общество Россельхознадзор запретил ввоз мяса с четырех белорусских предприятий Россельхознадзор ввел временное ограничение с 24 ноября на ввоз говядины и мяса птицы с четырех белорусских предприятий.

Общество Общество При правительстве Петербурга создадут совет по делам женщин Совет по делам женщин будет создан при правительстве Санкт-Петербурга.

Религия Религия Патриарх Кирилл освятил памятник князю Александру Невскому в Балтийске Памятник святому благоверному князю Александру Невскому освящен в субботу на территории одноименного храма в Балтийске, где находится крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море.

Общество Общество В России отмечается День матери В это воскресенье в России в 20-й раз отмечается День матери.

Общество Общество «Россети» проводят первые зимние учения в Сибири

Общество Общество Более двух миллионов россиян придумали новые имена для аэропортов Более двух миллионов человек приняли участие в финальном этапе общенационального конкурса «Великие имена России», в рамках которого люди выбирают дополнительные названия для крупных отечественных аэропортов.

Общество Общество В пяти муниципалитетах Югры до конца года снесут балки "До конца текущего года по обязательствам, взятым органами местного самоуправления, не должно остаться балков в Сургуте, Нижневартовске, Сургутском, Советском и Березовском районах", - сказала Комарова.