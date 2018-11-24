Общество

Власти Дубая оплатили счет за лечение умершей российской туристки
Известия
19:24

Правитель эмирата Дубай, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал помощь родным погибшей на отдыхе россиянки Натальи Поповой, сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.
Известия19:24

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Власти Дубая оплатили многомиллионный счет за лечение умершей россиянки

Lenta.ru14:49

Тамбовский губернатор поблагодарил шейха Дубая за помощь родным умершей россиянки

Вести.Ru13:35

Руководство Дубая оплатило счета за лечение жительницы Тамбова в больнице ОАЭ

ТАСС13:22

Власти Дубая оплатят расходы на лечение и репатриацию погибшей туристки из России

Интерфакс11:26

Правитель ОАЭ взял на себя все расходы тамбовской семьи, у которой в Дубаи умерла родственница

Московский Комсомолец10:06

СМИ: власти Дубая оплатили счета россиянки, у которой мать умерла на отдыхе

РИА Новости08:50

Правитель Дубая оплатил счет за лечение россиянки в больнице ОАЭ

Коммерсантъ06:14
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Археологи обнаружили в районе города Луксор на юге Египта гробницу времен фараонов Рамессидов (1292–1069 годы до нашей эры).
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Морозы в столичном регионе, по прогнозам Гидрометцентра России, начнут усиливаться со вторника, температура опустится значительно ниже нормы.
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На 94-м году жизни скончалась театральный критик Инна Вишневская

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В Мурманске детский сад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

Для выяснения причин инфекции были отобраны пробы питьевой воды, пищевых продуктов, дезсредств, смывы, проводятся лабораторные исследования отобранных образцов и биологического материала.
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Названы лучшие города для отдыха мам

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Совет по делам женщин будет создан при правительстве Санкт-Петербурга.
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Памятник святому благоверному князю Александру Невскому освящен в субботу на территории одноименного храма в Балтийске, где находится крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море.
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В России отмечается День матери

В это воскресенье в России в 20-й раз отмечается День матери.
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В пяти муниципалитетах Югры до конца года снесут балки

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Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум
Эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов с 2006 года. Будучи дальновидным политическим лидером, ориентированным на проведение реформ, после своего прихода к власти в 2006 году Шейх Мохаммед лично возглавил преобразование Дубая в столицу мирового уровня, и стоял у истоков создания ряда международных предприятий, включая авиакомпанию Emirates, туристический холдинг Jumeirah Group и конгломерат DP World.
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Город в ОАЭ
Крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр эмирата Дубай, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.
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