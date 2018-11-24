Происшествия

Власти Дубая оплатили счет за лечение умершей российской туристки
Известия
19:24

Правитель эмирата Дубай, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал помощь родным погибшей на отдыхе россиянки Натальи Поповой, сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.
Известия19:24

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Власти Дубая оплатили многомиллионный счет за лечение умершей россиянки

Lenta.ru14:49

Тамбовский губернатор поблагодарил шейха Дубая за помощь родным умершей россиянки

Вести.Ru13:35

Руководство Дубая оплатило счета за лечение жительницы Тамбова в больнице ОАЭ

ТАСС13:22

Власти Дубая оплатят расходы на лечение и репатриацию погибшей туристки из России

Интерфакс11:26

Правитель ОАЭ взял на себя все расходы тамбовской семьи, у которой в Дубаи умерла родственница

Московский Комсомолец10:06

СМИ: власти Дубая оплатили счета россиянки, у которой мать умерла на отдыхе

РИА Новости08:50

Правитель Дубая оплатил счет за лечение россиянки в больнице ОАЭ

Коммерсантъ06:14
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Происшествия

Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

Обновлено в 19:05
Происшествия

В США полицейские по ошибке застрелили покупателя в «черную пятницу»

Обновлено в 21:35
Происшествия

Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.
Обновлено в 21:31
Происшествия

В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком

Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 21:35
Происшествия

В Кирове пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на переходе

В Кирове нетрезвый водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину и 10-летнюю девочку, ребёнок скончался от полученных травм.
Обновлено в 21:26
Происшествия

В Орловской области четыре человека погибли в ДТП с автобусом и фурой

ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля Volkswagen Passat и фуры, при котором погибли четыре человека, произошло в районе 7 километра автодороги Орел — Тамбов в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело

Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 18:25
Происшествия

В Пулкове на 11 часов задержали рейс на Гоа

В петербургском аэропорту Пулково до утра был задержан рейс направлением на Гоа. Об этом сообщил представитель авиакомпании Azur Air.
Обновлено в 18:25
Происшествия

При крушении яхты на озере Виктория погибли 11 человек

В результате крушения яхты на озере Виктория в районе Уганды погибли не менее 11 человек.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале

Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.
Обновлено в 16:57
Происшествия

При пожаре под Волгоградом погибли бабушка и внук

Обновлено в 16:07
Происшествия

Самый разрушительный в истории Калифорнии пожар локализован на 95%

Природный пожар на севере американского штата Калифорния, который признан самым разрушительным в его истории, локализован на 95%.
Обновлено в 21:42
Происшествия

В Зимбабве четыре гражданина Финляндии погибли при крушении самолета

Четыре гражданина Финляндии погибли в Зимбабве в результате крушения частного одномоторного самолета Cessna S206 в районе зимбабвийского города Масвинго в центральной̆ части страны, сообщает в субботу министерство иностранных дел Финляндии.
Обновлено в 20:40
Происшествия

Вооруженный ножом мужчина проник в посольство Сербии в Греции

Обновлено в 20:49
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Канатоходец устроил представление над каналом Грибоедова в Петербурге

Обновлено в 18:23
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Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум
Эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов с 2006 года. Будучи дальновидным политическим лидером, ориентированным на проведение реформ, после своего прихода к власти в 2006 году Шейх Мохаммед лично возглавил преобразование Дубая в столицу мирового уровня, и стоял у истоков создания ряда международных предприятий, включая авиакомпанию Emirates, туристический холдинг Jumeirah Group и конгломерат DP World.
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Город в ОАЭ
Крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр эмирата Дубай, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.
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