Происшествия
Власти Дубая оплатили счет за лечение умершей российской туристки
Власти Дубая оплатили счет за лечение умершей российской туристкиИзвестия19:24
Правитель эмирата Дубай, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал помощь родным погибшей на отдыхе россиянки Натальи Поповой, сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.
Известия19:24
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Правитель ОАЭ взял на себя все расходы тамбовской семьи, у которой в Дубаи умерла родственница
Московский Комсомолец10:06
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Происшествия
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Обновлено в 19:05
Происшествия
В США полицейские по ошибке застрелили покупателя в «черную пятницу»
Обновлено в 21:35
Происшествия
Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.
Обновлено в 21:31
Происшествия
В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком
Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 21:35
Происшествия
В Кирове пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на переходе
В Кирове нетрезвый водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину и 10-летнюю девочку, ребёнок скончался от полученных травм.
Обновлено в 21:26
Происшествия
В Орловской области четыре человека погибли в ДТП с автобусом и фурой
ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля Volkswagen Passat и фуры, при котором погибли четыре человека, произошло в районе 7 километра автодороги Орел — Тамбов в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело
Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 18:25
Происшествия
В Пулкове на 11 часов задержали рейс на Гоа
В петербургском аэропорту Пулково до утра был задержан рейс направлением на Гоа. Об этом сообщил представитель авиакомпании Azur Air.
Обновлено в 18:25
Происшествия
При крушении яхты на озере Виктория погибли 11 человек
В результате крушения яхты на озере Виктория в районе Уганды погибли не менее 11 человек.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале
Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.
Обновлено в 16:57
Происшествия
При пожаре под Волгоградом погибли бабушка и внук
Обновлено в 16:07
Происшествия
Самый разрушительный в истории Калифорнии пожар локализован на 95%
Природный пожар на севере американского штата Калифорния, который признан самым разрушительным в его истории, локализован на 95%.
Обновлено в 21:42
Происшествия
В Зимбабве четыре гражданина Финляндии погибли при крушении самолета
Четыре гражданина Финляндии погибли в Зимбабве в результате крушения частного одномоторного самолета Cessna S206 в районе зимбабвийского города Масвинго в центральной̆ части страны, сообщает в субботу министерство иностранных дел Финляндии.
Обновлено в 20:40
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина проник в посольство Сербии в Греции
Обновлено в 20:49
Происшествия
Канатоходец устроил представление над каналом Грибоедова в Петербурге
Обновлено в 18:23