Политика
Власти ДНР рассмотрят вопрос ипотечного кредитованияNewInform 03:58
Власти Донецкой Народной Республики рассматривают возможность введения ипотечного кредитования. Об этом в субботу сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Осенью 2014 года бывший лидер Украины Петр Порошенко подписал документ, получивший название «указ об экономической блокаде».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Технологии
Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году
Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Экономика
Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года
Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
США медлят с санкциями против Турции из-за С-400
Обновлено 18 июля в 15:22
Общество
В Красноярск вернулась дымка от лесных пожаров
Обновлено в 05:32
Политика
Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам
Обновлено вчера в 07:13
Футбол
Симеоне не держит обиды на Гризманна за его уход в «Барселону»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал переход нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».
Обновлено в 04:29
Происшествия
Лукашенко подписал закон об амнистии заключенных
В связи с празднованием 75-летия освобождения белорусской территории от немецко-фашистских захватчиков закон об амнистии подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, 20 июля сообщает пресс-служба президента.
Обновлено в 03:44
Футбол
«Ливерпуль» показал третью форму. Она черная с голубыми вставками
Форма сделана в черном цвете с голубыми вставками, на футболке присутствует узор.
Обновлено в 04:48
Происшествия
На крупнейшем месторождении в Ливии приостановили добычу нефти
Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.
Обновлено в 05:33
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Мужчина напал с ножом на пассажиров метрополитена в Петербурге
Неизвестный мужчина напал на двух пассажиров метрополитена с ножом и нанес им несколько колото-резанных ран.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН арестовали по подозрению в получении взятки
В Самаре по подозрению в получении взятки в 520 тыс. руб. арестовали первого заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Обновлено в 05:23
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона сериала «Ведьмак».
Обновлено в 00:54
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве
Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Обновлено в 03:40
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Космос
Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй
Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19