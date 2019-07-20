Политика
Власти ДНР рассмотрят вопрос ипотечного кредитованияNewInform 03:58
Власти Донецкой Народной Республики рассматривают возможность введения ипотечного кредитования. Об этом в субботу сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Осенью 2014 года бывший лидер Украины Петр Порошенко подписал документ, получивший название «указ об экономической блокаде».
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Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено в 03:13
Единоборства
Боксеру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом
Российском боксеру Максиму Дадашеву проводят трепанацию черепа после отека мозга, диагностированного у него после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 20 июля представитель российского спортсмена.
Обновлено в 03:57
Музыка
Эд Ширан вышел на сцену в футболке сборной России
Обновлено в 00:14
Общество
Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Муж Инны Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку
Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов в беседе с ТАСС рассказал, что актриса идёт на поправку.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Новосибирске КамАЗ насмерть сбил девушку на пешеходном переходе
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в 4.30 в Кировском районе водитель КамАЗа - мужчина 1970 года рождения - на улице Петухова совершил наезд на двух девушек, переходивших проезжую часть.
Обновлено в 03:58
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
Экипаж британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного иранской стороной, должен будет оставаться на борту, пока проводится расследование.
Обновлено в 02:06
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено вчера в 06:26
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
В Москве пройдет митинг за допуск на выборы
В субботу днём на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордуму, которых не допустили к выборам.
Обновлено в 03:54
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
Обновлено вчера в 20:15
Футбол
Де Йонг рассказал, как относится к сравнению с Кройфом
Недавно перешедший в "Барселону" голландский полузащитник Френки де Йонг заявил, что только начинает свой путь и сравнивать его с легендой каталонского клуба и сборной Нидерландов Йоханом Кройфом пока преждевременно.
Обновлено в 03:30
Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Подмосковье задержали двух следователей СК
В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Наука
Ученые выяснили, какие события в жизни предшествуют появлению рака
В рамках работы с 1600 добровольцами исследователи выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.
Обновлено в 00:42
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Авто
«ГАЗель» отмечает своё 25-летие
Сегодня, 20 июля, самая популярная коммерческая модель в России – «ГАЗель» отмечает 25 лет со дня начала производства.
Обновлено в 00:38
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова устала от своей зависимости
Телеведущая Анфиса Чехова призналась в своей зависимости от Instagram.
Обновлено в 01:34
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение на Урале
Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий на Среднем и Южном Урале.
Обновлено в 03:34
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Болтон: США не успокоятся, пока Мадуро не уйдёт в отставку
«США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро и коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал Болтон, комментируя введение Минфином США новых санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 01:21
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Армия и оружие
Израиль начал угрожать России в Сирии
В Израиле поставили России жёсткие условия по Сирии.
Обновлено в 02:41
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
"Цирком" назвал указ президента Украины Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог в стране министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Обновлено в 01:27
Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено вчера в 17:12