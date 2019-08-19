Армия и оружие
Басурин оценил доклад об участии России в боях под ИловайскомГазета.Ru 06:19
Замначальника отметил, что на территории Донецкой области были склады с военной танковой техникой, один из них - под Артемовском. Ранее британские исследователи заявили, что собрали ряд доказательств участия российских военных в боях под Иловайском пять лет назад.
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с чего всё началось
И после того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль", - сказал Басурин. Газета The Guardian в понедельник сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году.Интерфакс03:39
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В ДНР откликнулись на «доказательства участия» России в боях под Иловайском
Национальная служба новостей07:01
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