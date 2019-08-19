Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил "Интерфаксу" в понедельник, что в боях под Иловайском участвовали танковые подразделения республики, сформированные на основе трофейной украинской техники. Российские танки там не применялись.

с чего всё началось

Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

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