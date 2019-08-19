Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под ИловайскомВоенное дело 05:19
В ДНР опровергли заявление британской стороны об использовании в боях под Иловайском российской техники. Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин сказал, что ополчение ДНР использовало исключительно трофейную технику, брошенную украинскими военными.
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с чего всё началось
Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил "Интерфаксу" в понедельник, что в боях под Иловайском участвовали танковые подразделения республики, сформированные на основе трофейной украинской техники. Российские танки там не применялись.Интерфакс03:39
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В ДНР откликнулись на «доказательства участия» России в боях под Иловайском
Национальная служба новостей07:01
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