Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил "Интерфаксу" в понедельник, что в боях под Иловайском участвовали танковые подразделения республики, сформированные на основе трофейной украинской техники. Российские танки там не применялись.

с чего всё началось

В ДНР опровергли заявление британской стороны об использовании в боях под Иловайском российской техники. Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин сказал, что ополчение ДНР использовало исключительно трофейную технику, брошенную украинскими военными.

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Происшествия Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Происшествия Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.

Футбол СМИ анонсировали увольнение коммерческого директора «Спартака» Коммерческий директор московского «Спартак» Александр Атаманенко покинет занимаемую должность в конце недели, сообщает «БИЗНЕС Online».

Политика Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.

Экономика Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.

Финансы Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).

Общество Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.

Политика США продлевают лицензию для Huawei на 90 дней Соединённые Штаты продлили на 90 дней лицензию для Huawei, которая позволит китайской компании закупать американскую продукцию, рассказал Fox Business министр торговли США Уилбур Росс.

Экономика Годовая инфляция в еврозоне в июле замедлилась Годовая инфляция в июле в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, замедлилась до 1% с 1,3% в июне, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Политика Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Шоу-бизнес Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас выходит замуж за его тезку Кстати, недавно Гарри мог получить приглашение от еще одной экс-возлюбленной, Элли Голдинг, которая уже через пару недель выйдет замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга.

Общество В Приморье подтоплено полторы тысячи придомовых участков В результате воздействия тайфуна «Кроса» в Приморье оказались подтопленными 1499 приусадебных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.