Политика

Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленныхКоммерсантъ 08:00

В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЛНР и ДНР в одностороннем порядке отпустили четырех пленных украинцев

Rambler News Service07:44

Освобожденные властями ДНР и ЛНР четверо украинских граждан прилетели в Киев

ТАСС10:06

ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передали Украине четырех пленных

Ведомости07:44

Освобожденные властями ДНР и ЛНР украинцы прибыли в Киев

Известия10:27

У Зеленского есть шанс закончить войну, и шутки тут не уместны — Марунич

Украина.ру08:26

Медведчук: ДНР и ЛНР передадут пленников Украине в Минске

Аргументы и Фактывчера в 09:16

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР согласились передать Украине четырех украинских пленных

Эхо Москвывчера в 07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Экономика

Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании

Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Экономика

Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика

Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Политика

Кадыров прокомментировал слова Путина про предателей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал слова президента России Владимира Путина про предателей.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел

На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Политика

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Гаджеты

Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва

Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Общество

Сын Алибасова рассказал о заработке на отравлении отца

Обновлено в 09:45
Авто

УАЗ планирует выпускать кемперы на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод сертифицировал 5-местный автодом на основе малотоннажного грузовика УАЗ «Профи».
Обновлено в 11:50
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

МИД заявил о невозможности сохранения ДРСМД с НАТО

Москва не планирует обсуждать на заседании Совета Россия – НАТО выполнение соглашения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку «невозможно выполнять то, чего не существует», заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

В сети появилось фото обнаженной Юлии Снигирь

Ну, а кто не помнит, напомню, что полностью Юлия разделась для любовной сцены фильма Обитаемый остров.
Обновлено в 05:53
Общество

Всемирный курултай башкир в Уфе начался с потасовки

Обновлено в 03:44
Гаджеты

Раскрыт внешний вид увеличенного Samsung Galaxy Note 10

Обновлено в 12:40
Футбол

«Рубин» представит пятую эмблему за семь лет

"Рубин" новый сезон начнет с обновленной эмблемой. С данной инициативой выступило руководство ТИАФ - спонсора казанцев.
Обновлено в 06:10
Политика

В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой

Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Авто

BMW и Toyota создадут новый Toyota Land Cruiser

Одно из японских изданий на днях рассказало своим читателям, что в недалеком будущем компания BMW может выпустить внедорожник на шасси Land Cruiser.
Обновлено в 04:50
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное