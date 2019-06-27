Политика
Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленныхКоммерсантъ 08:00
В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР согласились передать Украине четырех украинских пленных
Эхо Москвывчера в 07:30
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Экономика
Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании
Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов
Обновлено в 02:49
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика
Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Политика
Кадыров прокомментировал слова Путина про предателей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал слова президента России Владимира Путина про предателей.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел
На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Политика
В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва
Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко
Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Общество
Сын Алибасова рассказал о заработке на отравлении отца
Обновлено в 09:45
Авто
УАЗ планирует выпускать кемперы на базе УАЗ «Профи»
Ульяновский автозавод сертифицировал 5-местный автодом на основе малотоннажного грузовика УАЗ «Профи».
Обновлено в 11:50
Экономика
Определено влияние пенсионной реформы на экономику
Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
МИД заявил о невозможности сохранения ДРСМД с НАТО
Москва не планирует обсуждать на заседании Совета Россия – НАТО выполнение соглашения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку «невозможно выполнять то, чего не существует», заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
В сети появилось фото обнаженной Юлии Снигирь
Ну, а кто не помнит, напомню, что полностью Юлия разделась для любовной сцены фильма Обитаемый остров.
Обновлено в 05:53
Общество
Всемирный курултай башкир в Уфе начался с потасовки
Обновлено в 03:44
Гаджеты
Раскрыт внешний вид увеличенного Samsung Galaxy Note 10
Обновлено в 12:40
Футбол
«Рубин» представит пятую эмблему за семь лет
"Рубин" новый сезон начнет с обновленной эмблемой. С данной инициативой выступило руководство ТИАФ - спонсора казанцев.
Обновлено в 06:10
Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой
Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Авто
BMW и Toyota создадут новый Toyota Land Cruiser
Одно из японских изданий на днях рассказало своим читателям, что в недалеком будущем компания BMW может выпустить внедорожник на шасси Land Cruiser.
Обновлено в 04:50