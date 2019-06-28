Политика

Власти ДНР и ЛНР передали Киеву четырех пленныхТелеканал 360° 08:35

Самопровозглашенные республики Донбасса передали Украине четырех пленных в одностороннем порядке. Процесс произошел в аэропорту Минска. Там их встретил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который доставит освобожденных в Киев.
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