Экономика
В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетниковИзвестия 07:38
Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. Будут увеличены и размеры пенсий, заявили главы республик. С 1 июля работники бюджетных предприятий и чиновники начнут получать на 35% больше, пенсии вырастут на 25%.
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