Экономика

В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетниковИзвестия 07:38

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. Будут увеличены и размеры пенсий, заявили главы республик. С 1 июля работники бюджетных предприятий и чиновники начнут получать на 35% больше, пенсии вырастут на 25%.
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В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Известия07:38

В непризнанных республиках Донбасса повысят пенсии и зарплаты бюджетникам

Московский Комсомолец06:28

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News.ru07:33

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ФАН05:02

В ДНР и ЛНР планируют значительно повысить пенсии и зарплаты бюджетникам

ТАСС04:38

Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат

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