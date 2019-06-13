Экономика

Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплатREGNUM 06:04

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%. Пенсии будут увеличены на 25%, передает Донецкое агентство новостей. Аналогичное заявление главы ЛНР Леонида Пасечника приводит Луганскинформцентр.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат

REGNUM06:04

Повышение пенсий и зарплат анонсировали в ЛНР и ДНР

iReactor05:59

В ДНР уже летом планируется повышение зарплат и пенсий

Новостной фронт04:12

ДНР и ЛНР анонсировали значительное повышение пенсий и зарплат

ФАН05:02

В ДНР и ЛНР планируют значительно повысить пенсии и зарплаты бюджетникам

ТАСС04:38

В ДНР и ЛНР значительно вырастут зарплаты и пенсии

Накануне.Ru04:15

Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля

РИА Новости05:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Происшествия

Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

Обновлено в 05:03
Гаджеты

Google Pixel 4 и Pixel 4 XL появились на «живых» фото

Как видно на фото, прототипы смартфонов Google Pixel 4 и 4 XL находятся в защитном кейсе, который скрывает большею часть конструкций гаджетов.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл осудили за детскую вечеринку в королевской резиденции

Непокорная Меган Маркл вновь собирается нарушить королевскую традицию и тем самым навлечь на себя гнев Елизаветы II.
Обновлено в 05:37
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время

Обновлено в 05:55
Политика

Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала

Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
Обновлено в 01:58
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Кино

Disney перезапустит мультсериал про Чипа и Дейла

Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Сергею Карабасову предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:16
Общество

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Общество

В Госдуме разработают поправки о стандартах образования детей-сирот

С предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Хоккей

Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск

В этом году кубок побывает в Новосибирске и Москве (за «Сент-Луис Блюз» играет еще один российский хоккеист Иван Барбашев, ранее выступавший за столичные ЦСКА и «Динамо»).
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Наталья Вяль разочарована в отцовских способностях Ивана Краско

Обновлено в 04:02
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Авто

«АвтоВАЗ» изменил комплектации фургона Lada Largus

Обновлено в 04:48
Космос

NASA планирует полет к астероиду Психея на 2022 год

Обновлено вчера в 11:54
Кино

Джуд Лоу снимется в сериале про таинственный остров

Джуд Лоу снимется в совместной драме HBO и Sky под названием "Третий день" ("The Third Day").
Обновлено в 03:49
Политика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Футбол

Дзюба провел утро на рыбалке. Поймал 6 рыб

Обновлено в 05:57
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ

Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Транспорт

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Здоровье

Минздрав РФ призвал жаловаться на незаконные платные медуслуги

Минздравом была выпущена памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.
Обновлено в 05:20
Общество

Строители Макаровского моста загрязнили городской пруд красной краской

Член «Комитета городского пруда» Алена Цорик рассказала, что рабочие, реконструирующие Макаровский мост, красили его из краскопульта и пролили красную краску в воду.
Обновлено в 02:38
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Общество

Купить алкоголь и сигареты в России станет гораздо труднее

Минздрав поддержал идею перевести продажу алкоголя и сигарет в специализированные магазины, куда смогут входить только совершеннолетние граждане.
Обновлено в 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное