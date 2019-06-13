Экономика
Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплатREGNUM 06:04
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%. Пенсии будут увеличены на 25%, передает Донецкое агентство новостей. Аналогичное заявление главы ЛНР Леонида Пасечника приводит Луганскинформцентр.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Происшествия
Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Google Pixel 4 и Pixel 4 XL появились на «живых» фото
Как видно на фото, прототипы смартфонов Google Pixel 4 и 4 XL находятся в защитном кейсе, который скрывает большею часть конструкций гаджетов.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл осудили за детскую вечеринку в королевской резиденции
Непокорная Меган Маркл вновь собирается нарушить королевскую традицию и тем самым навлечь на себя гнев Елизаветы II.
Обновлено в 05:37
Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время
Обновлено в 05:55
Политика
Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
Обновлено в 01:58
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Кино
Disney перезапустит мультсериал про Чипа и Дейла
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии
Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Сергею Карабасову предъявлено обвинение в мошенничестве
Бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:16
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
В Госдуме разработают поправки о стандартах образования детей-сирот
С предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Хоккей
Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск
В этом году кубок побывает в Новосибирске и Москве (за «Сент-Луис Блюз» играет еще один российский хоккеист Иван Барбашев, ранее выступавший за столичные ЦСКА и «Динамо»).
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Авто
«АвтоВАЗ» изменил комплектации фургона Lada Largus
Обновлено в 04:48
Космос
NASA планирует полет к астероиду Психея на 2022 год
Обновлено вчера в 11:54
Кино
Джуд Лоу снимется в сериале про таинственный остров
Джуд Лоу снимется в совместной драме HBO и Sky под названием "Третий день" ("The Third Day").
Обновлено в 03:49
Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Футбол
Дзюба провел утро на рыбалке. Поймал 6 рыб
Обновлено в 05:57
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ
Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Транспорт
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Минздрав РФ призвал жаловаться на незаконные платные медуслуги
Минздравом была выпущена памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.
Обновлено в 05:20
Общество
Строители Макаровского моста загрязнили городской пруд красной краской
Член «Комитета городского пруда» Алена Цорик рассказала, что рабочие, реконструирующие Макаровский мост, красили его из краскопульта и пролили красную краску в воду.
Обновлено в 02:38
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Общество
Купить алкоголь и сигареты в России станет гораздо труднее
Минздрав поддержал идею перевести продажу алкоголя и сигарет в специализированные магазины, куда смогут входить только совершеннолетние граждане.
Обновлено в 05:52