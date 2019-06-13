Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплатREGNUM 06:04

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%. Пенсии будут увеличены на 25%, передает Донецкое агентство новостей. Аналогичное заявление главы ЛНР Леонида Пасечника приводит Луганскинформцентр.

Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат

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