Происшествия
Власти Чемодановки сообщили о добровольном отъезде цыганИзвестия вчера в 23:48
Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка в Пензенской области, где в результате массовой драки погиб один человек и четверо пострадали. Об этом сообщил руководитель Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев.
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с чего всё началось
Цыганское население села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки, около 900 человек, в принудительном порядке отправили в Волгоградскую область. Об этом на встрече с жителями заявил глава сельсовета Сергей Фадеев.Новая газетавчера в 09:48
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«Испугались последствий»: цыгане выехали из двух сел под Пензой после массовых волнений
Daily Stormвчера в 11:57
Цыганское население пензенского села Чемодановка покинуло дома после массового конфликта
Новая газетавчера в 09:48
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Экономика
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По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
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Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
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Происшествия
Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро
Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
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Шоу-бизнес
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Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
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Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Обновлено вчера в 11:51
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено вчера в 03:10
Футбол
Семак рассказал Урганту о своем решении стать веганом
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своем решении стать веганом в эфире развлекательного шоу известного российского телеведущего Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:04
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Обновлено в 01:38
Политика
Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Авто
Эксперты составили список самых капризных современных моторов
Эксперты автомобильного издания «За рулем» составили список самых капризных современных моторов, которые массово устанавливались на модели разных марок.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Россиян начнут штрафовать за походы в лес
Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Общество
Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня
Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено вчера в 19:15
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Культура
Герои «Простоквашино» сделают необычную находку в новой серии
Новый эпизод мультфильма «Возвращение в Простоквашино» появился в Сети.
Обновлено в 01:58
Кино
«Уралкинофест» закрыли из-за отсутствия финансирования
В Екатеринбурге из-за отсутствия финансирования закрылся «Уралкинофест», сообщил на своей странице в Facebook журналист Валерий Кичин.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Андрей и Марина Черкасовы предпочитают Мальдивам Норвегию
Судя по всему, новоиспеченные супруги очень долго и кропотливо выбирали будущий маршрут, однако в итоге решили не ехать на популярные жаркие курорты, считая, что те же Мальдивы – это уже «прошлый век».
Обновлено в 01:39
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом
Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил, что должно быть на этикетках продуктов питания
Роспотребнадзор напомнил о необходимости изучения данных на этикетке продуктов питания и разъяснил, какая информация должна на ней содержаться, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено в 01:57