Происшествия

Власти Чемодановки сообщили о добровольном отъезде цыганИзвестия вчера в 23:48

Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка в Пензенской области, где в результате массовой драки погиб один человек и четверо пострадали. Об этом сообщил руководитель Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев.
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с чего всё началось

Цыганское население пензенского села Чемодановка покинуло дома после массового конфликта

Цыганское население села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки, около 900 человек, в принудительном порядке отправили в Волгоградскую область. Об этом на встрече с жителями заявил глава сельсовета Сергей Фадеев.
Новая газетавчера в 09:48

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Безобразно со всех сторон. Цыгане покинули Чемодановку

Национальная служба новостей01:18

«Испугались последствий»: цыгане выехали из двух сел под Пензой после массовых волнений

Daily Stormвчера в 11:57

Из Чемодановки уехали все цыгане

РИА Новостивчера в 18:14

«Ассоциация цыган» сообщила, что несколько семей из Чемодановки уехали к родным

ТАССвчера в 13:37

Власти Пензенской области опровергли информацию о принудительном выселении цыган из села Чемодановка

Эхо Москвывчера в 23:00

Цыгане выехали из двух сел Пензенской области

Коммерсантъвчера в 11:29

Цыганское население пензенского села Чемодановка покинуло дома после массового конфликта

Новая газетавчера в 09:48
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон

Цыганский табор сдуло из Чемодановки

Вести.UZвчера в 13:11
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Экономика

«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России

По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
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Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
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Происшествия

Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро

Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
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Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри

Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.
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Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

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Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Обновлено вчера в 11:51
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено вчера в 03:10
Футбол

Семак рассказал Урганту о своем решении стать веганом

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своем решении стать веганом в эфире развлекательного шоу известного российского телеведущего Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале, сообщает "Советский спорт".
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Общество

Названы города с наибольшим числом невест

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Политика

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
Обновлено вчера в 11:22
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Авто

Эксперты составили список самых капризных современных моторов

Эксперты автомобильного издания «За рулем» составили список самых капризных современных моторов, которые массово устанавливались на модели разных марок.
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Общество

Россиян начнут штрафовать за походы в лес

Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Общество

Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня

Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено вчера в 19:15
Музыка

У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Культура

Герои «Простоквашино» сделают необычную находку в новой серии

Новый эпизод мультфильма «Возвращение в Простоквашино» появился в Сети.
Обновлено в 01:58
Кино

«Уралкинофест» закрыли из-за отсутствия финансирования

В Екатеринбурге из-за отсутствия финансирования закрылся «Уралкинофест», сообщил на своей странице в Facebook журналист Валерий Кичин.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика

ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Андрей и Марина Черкасовы предпочитают Мальдивам Норвегию

Судя по всему, новоиспеченные супруги очень долго и кропотливо выбирали будущий маршрут, однако в итоге решили не ехать на популярные жаркие курорты, считая, что те же Мальдивы – это уже «прошлый век».
Обновлено в 01:39
Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки

Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом

Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.
Обновлено в 02:00
Гаджеты

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил, что должно быть на этикетках продуктов питания

Роспотребнадзор напомнил о необходимости изучения данных на этикетке продуктов питания и разъяснил, какая информация должна на ней содержаться, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено в 01:57
Футбол

Сборная Чили разгромила Японию в матче Кубка Америки по футболу

Обновлено в 00:41
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Массовая драка в Пензенской области Больше новостей по теме
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