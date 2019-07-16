Фальшивые артисты из YouTube, которые прикрываются чеченской национальной культурой, порочат репутацию республики. В этом уверен министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев. Как отмечают борцы с нелегальными артистами, аудитория таких псевдозвезд сидит на YouTube, в Instagram и во "ВКонтакте".

Артистам из Чечни придется согласовывать выступления даже в интернете

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