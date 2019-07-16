Культура

Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступленияРБК 11:17

Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы. Об этом сообщает телеканал «Грозный» со ссылкой на министра культуры республики Хож-Бауди Дааева.
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