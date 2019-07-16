Культура
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступленияПолит.ру 12:13
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
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Власти Чечни запретили артистам исполнять неутвержденный репертуар даже в Интернете
Московский Комсомолец10:15
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Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика
Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер
Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Авто
Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.
Обновлено в 02:49
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS
Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Здоровье
Второе дыхание
Частные клиники смогут оказывать россиянам медицинскую помощь на этапе диагностики и лечения онкозаболеваний за счет обязательного медстрахования и по тарифам, утвержденным ФФОМС.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400.
Обновлено в 15:14
Футбол
Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей
Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.
Обновлено в 16:45
Финансы
Биткоин упал в цене на 10%
Самая популярная криптовалюта – биткоин упал в цене на 10%, опустившись ниже 10 тысяч долларов.
Обновлено в 16:40
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Приняв поправку в проект оборонного бюджета на 2020 год о запрете на сделки с российским госдолгом, члены палаты представителей Конгресса США решили таким образом «наказать Россию за действия на предыдущих выборах».
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари
Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Расследование катастрофы МН-17 пять лет тиражирует фейки
Очередной отчет журналистской группы Bellingcat, который посвящен расследованию крушения малайзийского рейса МН-17 на Донбассе, вышел недавно.
Обновлено в 15:25
Политика
В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию
Как отмечается, 17 июля президенты проведут неформальную встречу, а 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире
Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
Обновлено в 12:16
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Общество
Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля
Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»
Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Дочь Маргариты Тереховой: «Мама тяжело переживала свое одиночество»
По словам дочери, Терехова тяжело переживала расставания и нуждалась в поддержке.
Обновлено в 01:00
Общество
Около 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ в 2018 году
Порядка 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ в 2018 году по всему миру, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), опубликованном во вторник.
Обновлено в 08:59
Спорт
Российские гандболистки проиграли нидерландкам на чемпионате Европы
Женская сборная России (U-19) по гандболу уступила команде Нидерландов в матче второго тура группового раунда чемпионата Европы.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи
В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:24
Политика
Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке
Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено в 11:44