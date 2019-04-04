Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе КадыроваРИА Новости 09:02

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
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Джамбулат Умаров
Динамика экономического роста предполагает дальнейшую урбанизацию. Домовладения переносятся или демонтируются, разумеется, с оформлением документов для дальнейшей выплаты. Ничего удивительного в этом не вижу, мы одобряем такой подход.
— Джамбулат Умаров, российский политикТелеканал 360° 09:13

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