Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе КадыроваРИА Новости 09:02

Динамика экономического роста предполагает дальнейшую урбанизацию. Домовладения переносятся или демонтируются, разумеется, с оформлением документов для дальнейшей выплаты. Ничего удивительного в этом не вижу, мы одобряем такой подход.

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.

Здоровье Плохое питание оказалось вреднее употребления табака Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.

Политика ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Здоровье В России живет 1 миллион ВИЧ-инфицированных Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора опубликовала данные о числе ВИЧ-инфицированных россиян: на конец 2018 их 1 007 369 человек, - пишет РБК со ссылкой на документ.

Экономика Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

Происшествия Помощника постпреда Кадырова в Крыму отпустили из СИЗО Глава Чечни уточнил, что Саидов действительно был одним из помощников постпреда, но работал на общественных началах.

Футбол Роналду проиграл суд обвинившему его в налоговых махинациях журналу Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу Der Spiegel.

Происшествия Мэру Евпатории нашли второе дело Мэр курортного города арестован до 31 мая. Также в суде стало известно, что в отношении господина Филонова возбуждено второе уголовное дело.

Театры Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».

Технологии «Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок «Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.

Здоровье Названы основные причины отрыва тромба Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.

Наука Несбалансированное питание обвинили в 22 процентах смертей в 2017 году Почти 11 миллионов смертей в 2017 году (22 процента смертей в этом году вообще) были связаны с несбалансированным питанием, заявили ученые в статье, опубликованной в The Lancet.

Политика Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.

Происшествия Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.

Шоу-бизнес Названы причины смерти Георгия Данелии Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.

Армия и оружие Иностранным журналистам впервые показали российскую базу на Котельном На российскую военную базу на острове Котельный впервые пустили журналистов со всего мира.

Наука Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.

Футбол Гинер ответил на вопрос о будущем Дзагоева в ЦСКА Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с футболистом команды Аланом Дзагоевым.

Политика Какую церковь поддержит Зеленский, рассказала его советник Ранее сообщалось, что Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.

Экономика Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.