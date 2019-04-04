Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе КадыроваРИА Новости 09:02
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
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Динамика экономического роста предполагает дальнейшую урбанизацию. Домовладения переносятся или демонтируются, разумеется, с оформлением документов для дальнейшей выплаты. Ничего удивительного в этом не вижу, мы одобряем такой подход.
— Джамбулат Умаров, российский политикТелеканал 360° 09:13
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Здоровье
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«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
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Здоровье
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Обновлено в 05:53
Наука
Несбалансированное питание обвинили в 22 процентах смертей в 2017 году
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Обновлено в 09:40
Политика
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
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Армия и оружие
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Обновлено в 13:33
Футбол
Гинер ответил на вопрос о будущем Дзагоева в ЦСКА
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Экономика
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