Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе КадыроваРИА Новости 09:02
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
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Динамика экономического роста предполагает дальнейшую урбанизацию. Домовладения переносятся или демонтируются, разумеется, с оформлением документов для дальнейшей выплаты. Ничего удивительного в этом не вижу, мы одобряем такой подход.
— Джамбулат Умаров, российский политикТелеканал 360° 09:13
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Обновлено вчера в 13:34
Интернет
Южная Корея первой в мире запустила сеть 5G
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В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года.
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Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
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Обновлено вчера в 18:16
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Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:23
Политика
Экс-мэр Таллина призвал отменить санкции против России
Бывший глава столицы Эстонии Эдгар Сависаар призвал президента Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций.
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Президент США Дональд Трамп в четверг встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ, который прибудет в американскую столицу для проведения торговых переговоров.
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Экономика
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Обновлено в 11:36